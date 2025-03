OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, COME STA PER DAVVERO VALERIA?

Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva (in carcere per l’omicidio Pierina Paganelli), è davvero serena?

Se lo domanda Quarto Grado, talk di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi, che ieri ha mandato in onda le ultime dichiarazioni della donna, apparsa come sempre brillante, spiritosa e con la battuta pronta: ma è solo un modo per smascherare il suo reale stato d’animo visto che il marito è in carcere da sette mesi con gravissime accuse?

Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Valeria vuole creare il caos, vorrei incontrarla. Ho paura che...”

“Secondo indiscrezioni Valeria non starebbe passando un periodo facile – spiega Quarto Grado – al punto che da diverse settimane sarebbe seguita da professionisti per cercare di ritrovare un po’ di serenità”.

E’ in questo quadro che va inserito l’audio, la famosa chiamata all’amica in cui Valeria racconta cose inedite sulla sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, tirando anche in mezzo, pur senza citarli “I nemici di sempre”, ovvero, Manuela Bianchi e il fratello Loris?.

I misteri su Pierina Paganelli/ Le 41 contraddizioni di Louis e i rumori sospetti nel garage...

PIERINA PAGANELLI, VALERIA: “PERCHE’ ALTRI NON PASSANO SOTTO LA CAM 3…”

Valeria Bartolucci lancia la sfida ai soliti due anche in merito al famoso incidente probatorio della Cam 3, quello che si è svolto lo scorso 11 febbraio e che dovrà stabilire una volta per tutte se l’uomo che passa sotto la telecamera la sera del 3 ottobre è davvero Louis Dassilva o il condomino Emanuele Neri, come sostiene invece la difesa: “Vorrei chiedere a qualcun altro – dice provocando Valeria – se sarebbe ben disposto a transitare… chiedere è lecito.

E ancora: “Non ho capito perché gli han fatto mettere quel cappellino bianco”. Questo dettaglio è forse un riferimento alle bandane che indossa sempre Loris Bianchi, fratello di Manuela? “La verità qui la volete tutti da me – aggiunge ancora Valeria – ma ci sono solo io in questo caso?”.

Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci accusa Manuela e Loris Bianchi/ Tutti contro tutti in via del Ciclamino

PIERINA PAGANELLI, VALERIA VS DAVIDE BARZAN

La moglie di Louis sarebbe quindi pronta ad accusarsi di qualche crimine, collocandosi sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli, pur di scagionare il marito e vendicarsi dell’ex amica traditrice? Ricordiamoci che a riguardo la donna è già stata sentita dagli inquirenti, avvalendosi però della facoltà di non rispondere, e in merito a quest’audio è probabile che Manuela venga sentita nei prossimi giorni.

Valeria ne ha anche per Davide Barzan, fratello dell’avvocatessa Nunzia Barzan: “Perchè venite da me, sotto la mia finestra? Andate dal tecnico dello studio legale B&B, Bassotti e Bro, loro hanno già tutte le risposte, querelatemi, querelatemi, non mi ha querelato quando l’ho chiamato il superperito, perito come participio passato del verbo perire”.

Fra pochi mesi Valeria lascerà la sua abitazione di via del Ciclamino: “Nella prossima casa ci sarà il cancello elettrificato – aggiunge lei – e in cima i cocci delle bottiglie”. Quindi conclude: “Ho la lingua un po’ lunga, mi hanno querelato ma chissene importa, Sgarbi è ancora vivo che è l’uomo più querelato al mondo”.