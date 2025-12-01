Omicidio Pierina Paganelli, nuova udienza: cosa hanno detto in aula oggi i vicini e Loris Bianchi. "Quell'urlo e l'abbraccio con Manuela Bianchi..."

Il primo ad apparire sul banco dei testimoni nella penultima udienza dell’anno del processo sull’omicidio di Pierina Paganelli è stato Loris Bianchi, fratello della nuora della vittima e vicino alla scena del delitto la sera in cui l’anziana venne uccisa a coltellate.

Il fratello di Manuela Bianchi ha confermato di non essere mai uscito dalla casa della sorella prima della 23, versione che trova conferma dall’analisi del contasassi del suo cellulare. Non notò nessuna anomalia, né urla né movimenti strani.

Pierina Paganelli, Loris Bianchi in aula/ "Udienza tranquilla, hanno cristallizzato il mio alibi"

Riguardo alle foto scattate dalla sorella, che lo ritraggono disteso a terra, ha spiegato che si era messo lì perché ironicamente non voleva andare via. Il controesame è terminato in poco tempo, lo stesso Loris Bianchi ha raccontato all’uscita dal tribunale che nessuna domanda lo ha messo in difficoltà.

Pierina Paganelli: domani in aula i condomini di via del Ciclamino/ Attesa la deposizione di Loris Bianchi

IL RACCONTO DEI VICINI DI PIERINA PAGANELLI

Dopo la sua testimonianza, sono stati sentiti i vicini, una quindicina. In tre hanno sentito urla all’ora del delitto, in particolare Ioan Nastas ha raccontato che il figlio piccolo lo abbracciò dalla paura. La sua versione, tra l’altro, è considerata importante, perché è il vicino moldavo che Manuela Bianchi andò a chiamare la mattina del ritrovamento del cadavere e lo ha inserito nella versione che incastra l’imputato Louis Dassilva.

La donna, dopo aver scoperto un cadavere nel sottoscala, ha citofonato al vicino, dicendogli che c’era un’anziana. “Si è presentata dicendo che forse era una mia parente. Mi sono spaventato e sono sceso“. Aiutandosi con una torcia ha scoperto che si trattava di Pierina Paganelli, a quel punto ha sentito la vicina esclamare: “Ma perché capitano tutte a me?“.

Pierina Paganelli/ Manuela “Incidente Giuliano? Non ho sospettato subito di Louis ma c'è un episodio...”

Stando alla versione di Manuela Bianchi, sarebbe stato l’ex amante a suggerirle di abbracciare il vicino. “Dopo Manuela ha abbracciato anche Dassilva, quando mi pare ci fossero ancora poliziotti presenti. E se il nostro abbraccio è durato non più di 15 secondi il loro è andato avanti per quasi un minuto direi“, ha raccontato Nastas in aula.

LE ALTRE TESTIMONIANZE

Un’altra condomina, amica della vittima, ha raccontato che Pierina Paganelli aveva paura di scendere nel garage, infatti qualche volta le aveva chiesto di accompagnarla. Ha aggiunto che l’ascensore non funzionava la sera del delitto e che, quando la mattina è stato ritrovato il corpo, ha visto Louis Dassilva toccare il cadavere all’altezza del collo.

Un altro vicino ha riferito di aver visto la nuora della vittima e l’imputato in garage anche in situazioni scabrose anche dopo l’incidente subito da Giuliano Saponi, marito di Manuela e figlio di Pierina. Nella prossima udienza, in programma il 15 dicembre, sarà sentita Giorgia Saponi, nipote di Pierina Paganelli, figlia di Giuliano e Manuela.