Omicidio Pierina Paganelli, le previsioni di Davide Barzan: "A breve Valeria Bartolucci indagata. Louis Dassilva verso ergastolo. Sentenza in primavera..."

L’omicidio di Pierina Paganelli e l’incidente a cui è sopravvissuto il figlio, Giuliano Saponi, sono correlati secondo Davide Barzan, che ne ha parlato dopo la seconda udienza del processo a carico di Louis Dassilva, ai microfoni di Incidente Probatorio, il programma del Canale 122. «Questa difesa, da oltre due anni, ha fatto di tutto per evidenziarlo», ha dichiarato il consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima del delitto di Rimini.

Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone vs Manuela Bianchi/ "Anche perizia fonica la smentirà su Louis Dassilva"

Per Barzan è “vergognosa” l’ipotesi che Giuliano Saponi possa aver evocato questa possibile correlazione in maniera strumentale, non solo perché la madre è stata uccisa con ventinove coltellate, ma anche perché «sta seguendo un percorso di recupero della memoria in centri specializzati».

Tornando al processo, ha ricordato che sarebbero 45 gli indizi contro l’imputato, a partire dalla perizia del medico legale, «secondo cui la vittima è stata uccisa da un uomo più alto di un metro e ottanta».

Omicidio Pierina Paganelli, testimonianza Manuela Bianchi è una prova/ Attesa su confronto con Louis Dassilva

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, GLI SCENARI SECONDO BARZAN

Ma il criminalista si è spinto anche a formulare alcune previsioni: «Io, personalmente, sono sicuro che a breve avremo un nuovo indagato, che sarà la moglie, Valeria Bartolucci. Ci aspettiamo che venga indagata per favoreggiamento e false dichiarazioni».

Attualmente è indagata per false dichiarazioni la sua cliente, Manuela Bianchi, ma Barzan ritiene che al termine di questo processo vi sarà verosimilmente un non luogo a procedere nei suoi confronti, anche perché la sua testimonianza è stata ritenuta credibile. Per quanto riguarda Dassilva, invece, «si arriverà all’ergastolo», presumibilmente in primavera, dal momento che si sta procedendo a buon ritmo con le udienze.

Pierina Paganelli, Giuliano: “Manuela non avrà più il mio aiuto”/ “Louis ha rovinato tutta la mia vita”

Al momento, le previsioni del consulente hanno trovato riscontro per quanto riguarda le eccezioni della difesa, che sono state rigettate.

LA TESTIMONIANZA DI MANUELA BIANCHI

Sulla cristallizzazione della testimonianza di Bianchi con l’incidente probatorio, Barzan si è lasciato andare a un’affermazione che ha spinto l’avvocato Antonello Viola, presente in studio, a intervenire: «Se decideranno di riascoltarla, verrà sentita su qualcosa di sopravvenuto dopo l’incidente probatorio. Non potrà essere riascoltata sugli argomenti già trattati nell’incidente probatorio».

Il legale, però, lo ha smentito, chiarendo che in realtà Bianchi potrebbe essere risentita anche sulle dichiarazioni rese in quella sede: «Se le esigenze istruttorie, nel corso del dibattimento, dovessero entrare in contrasto con quanto emerso nell’incidente probatorio, la Corte può risentirla nuovamente su taluni aspetti. Lo diciamo ad onor del vero: la procedura è una».

Una precisazione alla quale Barzan non si è opposto, anzi, ha infine concordato con l’avvocato. Ha poi difeso Manuela Bianchi, spesso criticata per la sua ritrattazione: «Ha favorito Dassilva per due anni, perché aveva un forte coinvolgimento affettivo, è innegabile. Ma dopo la ritrattazione è stata ritenuta credibile, e credo che il marito abbia apprezzato».