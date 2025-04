Si parla del giallo di Pierina Paganelli negli studi di Quarto Grado e ospite vi era il consulente di Manuela Bianchi e del fratello Loris, Davide Barzan. Ad un certo punto del blocco il conduttore Gianluigi Nuzzi si è rivolto così al suo ospite: “Valeria ha pesanti accuse verso di lei Barzan perchè si era proposto come avvocato”. Il riferimento è ad un servizio de Le Iene andato in onda martedì scorso in cui appunto la moglie di Louis Dassilva ha puntato il dito nei confronti dello stesso criminologo, che si sarebbe presentato a lei e al marito come avvocato.

In realtà Quarto Grado ha mandato in onda la primissima intervista concessa a Louis Dassilva quando non era ancora indagato, in cui spiegava chiaramente che Davide Barzan fosse il consulente (dopo essere stato corretto tra l’altro da Barzan), che Nunzia Barzan fosse il suo avvocato e che Ezio Denti fosse l’investigatore privato dello studio a cui si era affidato lui così come Valeria Bartolucci, Manuela Bianchi e Loris Bianchi quando il giallo di Pierina Paganelli era ancora agli albori.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “NON MI SONO VENDUTO COME AVVOCATO”

“Mi sono venduto come avvocato? Le parole della Bartolucci vengono smentite dalle parole di Louis – commenta Davide Barzan a Quarto Grado – che avvengono il giorno successivo la firma della nomina quindi le parole della Bartolucci sono ancora inattendibili quindi lascio a voi giudicare le parole al vento della Bartolucci, le chiacchiere”.

Nel corso della puntata si è poi soffermato sull’incidente probatorio di Manuela Bianchi: “Il percorso di Manuela Bianchi è finito o ci saranno altre puntate? Manuela ha detto tutto quello che sapeva al punto che la memoria depositata dal pm il 5 aprile è dirimente a riguardo, le parole della nuora di pierina Paganelli sono state totalmente riscontrate dagli investigatori, addirittura i passi che effettua il mattino del 4 ottobre, effettua 90 passi ma se fosse andata a chiamare Louis i passi sarebbero stati molti di più, circa 170, quindi Manuela ha detto la verità e ancora una volta si ribadisce la totale inattendibilità della Bartolucci, è scritta nera su bianco”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “MANUELA NON USA IL TELEFONO MENTRE TROVA IL CADAVERE”

E ancora: “Quella mattina durante le fasi del ritrovamento del cadavere non c’è alcuna interazione di Manuela col telefono, lo smentisce la consulenza, è un qualcosa che incontra il telefono della nuora di Pierina Paganelli dentro la borsa, ma non è nulla di attivo. Il perito del gip super partes ha detto che è una interazione di tipo automatica e non manuale”.

Barzan ha proseguito, sempre tornando su Manuela e l’incidente probatorio, spiegando come mai la Bianchi ha mentito così a lungo su Louis: “Con la sua ragione ha fatto dei collegamenti spiegati molto bene in incidente probatorio poi il cuore ha superato la ragione, l’importante è che sia arrivata alla ritrattazione, in maniera incompleta? Il pm la pensa diversamente”, per poi aggiungere: “il tempo è sempre galantuomo”.

Barzan ha infine parlato anche dell’incidente di Giuliano Saponi, il marito di Manuela Bianchi nonchè figlio della vittima, Pierina Paganelli, che sembrerebbe sembre di più un tentato omicidio: “Manuela presenta una querela per fare chiarezza sul tentato omicidio, perchè di questo si tratta. Louis, ce lo dice Manuela in incidente probatorio, sapeva l’orario di lavoro di Giuliano nella mattina dell’incidente”.