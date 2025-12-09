Omicidio Pierina Paganelli, depositata la super perizia su audio del garage: "Captata una voce maschile, ma non è attribuibile". Cosa succede ora

PIERINA PAGANELLI, NESSUNA SVOLTA DALLA SUPER PERIZIA

La superperizia disposta dal gip di Rimini sul materiale audio registrato dalla telecamera nel garage collegato al condominio dove è avvenuto l’omicidio di Pierina Paganelli ha concluso che le voci registrate non sono attribuite.

I periti hanno esaminato due finestre temporali chiave: la sera del delitto e il momento del ritrovamento del cadavere, la mattina dopo, ma la qualità della registrazione delle voci è insufficiente per realizzare una comparazione forense affidabile e per associare quelle voci a persone specifiche. La durata, l’intensità e il rapporto segnale-rumore sono inferiori ai requisiti minimi per qualsiasi metodo comparativo consolidato.

I risultati della perizia, comunque, verranno discussi in contraddittorio e poi portati agli atti del processo; quindi le conclusioni saranno dibattute nelle udienze del 15-16 dicembre. La consulenza è riuscita a isolare una voce maschile, o una possibile voce compatibile, nella mattina del ritrovamento di Pierina Paganelli, ma anche suoni coerenti con l’ora dell’omicidio; d’altra parte, non è stato possibile compararli.

AUDIO GARAGE, LE CONCLUSIONI DEI PERITI

Come evidenziato dal Resto del Carlino, per i periti non sussistono le condizioni tecniche per effettuare un confronto fonico valido; per questo hanno concluso che non è possibile attribuire con certezza le voci a soggetti identificabili. Quindi, la super perizia ha isolato alcune tracce in specifici istanti e annotato alcuni suoni significativi, ma sono troppo deboli o brevi per una comparazione forense probatoria.

Viene ridimensionata la perizia della squadra mobile, che aveva indicato voci nel file della mattina attribuibili (una maschile e l’altra femminile), perché la superperizia non conferma tale attribuzione, identificando suoni compatibili ma senza i requisiti per una comparazione. Proprio questo conflitto tecnico potrebbe essere materia di contraddittorio in aula.

