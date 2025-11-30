Proseguirà domani il processo a carico di Louis Dassilva per la morte di Pierina Paganelli: in aula saranno sentiti i condomini di Via del Ciclamino

Sembra procedere abbastanza serrato il processo per la morte di Pierina Paganelli che vede sul banco degli imputati il solo Louis Dassilva, da sempre al centro delle attenzioni degli inquirenti e ritenuto attualmente l’unico responsabile dell’omicidio che si consumò ormai più di due anni fa in quel Rimini, al civico 31 di Via del Ciclamino: un caso – quello di Pierina Paganelli – tra i più discussi degli ultimi anni e che ci ha già riservato numerose sorprese inaspettate, a partire proprio dall’attuale fase accusatoria contro Dassilva.

Pierina Paganelli/ Manuela “Incidente Giuliano? Non ho sospettato subito di Louis ma c'è un episodio...”

Facendo un passo indietro, infatti, è bene ricordare che inizialmente contro Louis Dassilva c’era il famoso video della Cam 3 della farmacia a due passi dal luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli, poi completamente smontato dall’incidente probatorio effettuato dagli inquirenti; mentre ora contro l’uomo senegalese ci sarebbe solamente la testimonianza dell’ex amante del senegalese – nonché nuora di Pierina Paganelli -, Manuela Bianchi.

Pierina Paganelli, Manuela “Quello di Giuliano non è un incidente”/ “È stato Louis? Non tocca a me dirlo”

Questa, infatti, dopo aver lungamente sostenuto una precisa versione sulla mattina del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli, decise di ritrattare sostenendo che in quei garage di Via del Ciclamino incontrò – poco prima di trovare il corpo – proprio Louis Dassilva che mantenne un atteggiamento sospetto che le fece pensare che potesse c’entrare qualcosa con la morte dell’anziana signora riminese.

Pierina Paganelli, domani mattina riprende il processo: in aula saranno ascoltati Loris Bianchi e i condomini di Via del Ciclamino

Proprio la tesi di Manuela è ora al centro del processo per la morte di Pierina Paganelli che dopo le prime fasi dibattimentali è entrato nel vivo con le deposizioni dei tanti soggetti coinvolti – a vario titolo – in questa complessa storia: in particolare, l’ultimo che è stato sentito in qualità di teste era Loris Bianchi, fratello di Manuela ritenuto il possibile killer dai difensori di Louis Dassilva; la cui deposizione è stata interrotta a metà e riprenderà solamente domani mattina.

Pierina Paganelli/ Manuela: “Mia suocera mi disse che non avevo mai amato Giuliano: io chiamai Louis...”

Non solo, perché sempre domani sarà anche il momento in cui saliranno alla “sbarra” i condomini di Via del Ciclamino, già sentiti più volte dagli inquirenti con versioni che ora verranno definitivamente cristallizzate: l’obbiettivo delle tre parti in gioco – i PM, i difensori di Dassilva e i legali delle parti civili – è quella di capire dettagliatamente come andò la mattina del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli, in modo da confermare (o smentire) la versione fornita da Manuela.

Peraltro, sempre domani in separata sede si terrà anche il processo collaterale alla morte di Pierina Paganelli che sta indagando sul misterioso incidente capitato qualche mese prima dell’omicidio al figlio della donna, Giuliano Saponi: la famiglia, infatti, sostiene che l’uomo non fu solamente investito (come apparve in un primo momento), ma anche colpito con una mazza da hockey di gomma; con l’ipotesi sul possibile responsabile che ricade sullo stesso indagato per la morte di Pierina Paganelli, ovvero – ovviamente – Dassilva.