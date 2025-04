Durante la puntata di ieri di Quarto Grado, si è tornati ancora una volta sull’omicidio di Pierina Paganelli e in collegamento vi era Davide Barzan, il consulente di Manuela Bianchi. Il criminalista ha ribadito la posizione della sua assistita, ricordiamo, indagata per favoreggiamento nell’ambito del ritrovamento del cadavere della nuora, e ritenuta credibile da chi indaga: “Manuela ha confermato in sede di incidente probatorio – le parole di Davide Barzan in diretta televisiva su Rete 4 – di non essere mai scesa nel garage la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, ricordiamo che è ritenuta credibile, la sua versione è stata riscontrata dagli organi inquirenti”.

“Ricordiamo che il giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare in carcere verso Dassilva e un altro tribunale, del Riesame, ha confermato che l’unico indagato per l’omicidio di Pierina deve rimanere in carcere: a me piacciono i fatti e non le chiacchiere, lascio agli altri”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “LA BARTOLUCCI? NON E’ VERO CHE LA CASSAZIONE…”

Gianluigi Nuzzi domanda quindi a Davide Barzan se si arriverà mai ad un chiarimento fra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci, quest’ultima moglie dell’arrestato Louis Dassilva, nonché ex amica della prima fino a che non è venuto a galla il tradimento. “Arrivare ad un chiarimento pacato fra Manuela e Valeria per arrivare più rapidamente alla verità? Qui dobbiamo concentrarci sull’omicidio di Pierina Paganelli, dobbiamo assolutamente ricordare che la nuora di Pierina Paganelli è ritenuta reale e credibile ma non da Davide Barzan come consulente di parti, ma dal giudice per le indagini preliminari”.

E ancora: “La Bartolucci viceversa è totalmente inattendibile. Poi vorrei dire un’altra cosa, più volte si è detto che la Cassazione ha ritenuto credibile Valeria Bertolucci ma non è così, non ha mai detto che lei è credibile, ma che non possono ritenerla non attendibile solo per il ruolo che riveste, quindi andiamo a sfatare questo tabù che la Cassazione la ritiene attendibile, è totalmente inattendibile, ha ragione Carmelo Abbate”.

PIERINA PAGANELLI, LA PUGLIESE REPLICA A DAVIDE BARZAN

Davide Barzan ha proseguito: “C’è una ordinanza del Gip sopravvenuto e anche un’altra ordinanza del riesame ancora sopravvenuta, quindi se ancora parliamo di una Bartolucci credibile dalla Cassazione non diciamo il vero”.

C’è stato anche spazio per un piccolo scontro, proprio sulla questione cassazione-Bartolucci, fra Barzan e l’ex pubblico ministero in studio, Carmen Pugliese: “Dottoressa – dice Barzan – lei non deve fare una interpretazione di quanto scrive la Cassazione, mi deve dire dove si evince effettivamente che la Cassazione dice che la signora Bartolucci è credibile”.

La replica della dottoressa Pugliese: “Dottor Barzan io apprezzo che lei possa fare l’interpretazione che conviene a Manuela ma forse qualche provvedimento di Cassazione l’ho letta anche io e forse qualche carta processuale so leggerla. Io sto solo dicendo che Valeria se avesse voluto avrebbe fatto a Dassilva un alibi più completo. Se quegli indizi di Dassilva non saranno rafforzati non si arriverà mai ad una condanna”, e aggiunge: “Nel dibattimento si forma la prova, vedremo quello che succede”