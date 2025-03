Ezio Denti interviene sui recenti sviluppi del caso Pierina Paganelli, la 78enne uccisa in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. Noto criminologo e investigatore privato, nelle prime battute dell’inchiesta è stato consulente dei quattro “protagonisti” della cronaca legata al giallo: la nuora della vittima, Manuela Bianchi, e il fratello di quest’ultima, Loris, Louis Dassilva, unico poi iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio e la moglie, Valeria Bartolucci.

Poco dopo, Ezio Denti aveva rimesso il mandato rinunciando ad assisterli nella convinzione che la loro eccessiva esposizione mediatica avesse inficiato la sua attività investigativa sull’omicidio di Pierina Paganelli. Nel motivare la sua decisione, si era spinto ad esplicitare le sue perplessità sulle loro posizioni: “Mi hanno posto la domanda ‘Credi nella nostra innocenza?’, io ho risposto ‘Fermamente, no. Qualcuno di voi, ma è un mio pensiero personale, è responsabile. Quindi vi do la possibilità di dirmi chi di voi è responsabile per poi arrivare a una conclusione, a una trattativa con gli studi legali’“.

Oggi che Louis Dassilva è in carcere e la sua ex amante Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento, il quadro investigativo sull’omicidio di Pierina Paganelli è nettamente cambiato rispetto a quando Ezio Denti faceva parte del pool difensivo dei quattro fin da subito attenzionati. Se per l’investigatore privato erano venuti meno “i criteri di difendibilità” per proseguire nel suo incarico, per la Procura di Rimini la geometria del caso si starebbe chiarendo passo dopo passo, complici le rivelazioni – seppur tardive – della stessa Bianchi.

“Il cerchio si sta stringendo“, ha commentato Ezio Denti in merito alle recenti evoluzioni dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli parlando ai microfoni del programma Incidente probatorio, format da Gabriele Raho su Fatti di nera (canale 122 del digitale terrestre e in streaming su Cusano Media Play). Secondo il criminologo, le versioni dei quattro sarebbero mutate radicalmente dai tempi del suo mandato: “Ho parlato con loro per molte ore e posso dire che dicono cose completamente diverse da quelle che dichiararono a me“. Ma c’è di più: Ezio Denti sostiene che tutti – Manuela Bianchi e il fratello e Loris, Louis Dassilva e consorte – “sono dei grandi attori” e “sappiano cosa è accaduto“.