Il generale Luciano Garofano, consulente di Manuela Bianchi, è intervenuto ieri durante la diretta di Pomeriggio 5 per parlare delle ultime novità sul caso di Pierina Paganelli dopo che il Gip ha deciso che l’unico indagato per la morte dell’anziana signora riminese – ovvero Louis Dassilva, peraltro ex amante della sua assistita – deve restare in carcere proprio in virtù delle testimonianze rese dalla Bianchi in un lunghissimo interrogatorio fiume.

Resta fermo il punto che Manuela Bianchi sia anche al contempo indagata per favoreggiamento con l’ipotesi (tutta da verificare) che potrebbe aver coperto l’amante dopo averlo incontrato nei garage di via del Ciclamino proprio la mattina in cui Pierina Paganelli venne uccisa.

Partendo da qui, secondo una recente perizia in un audio impresso da uno dei garage vicini al luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli – che tuttavia non avrebbe ripreso alcuna immagine, inquadrando l’interno del box e non il vano esterno – si sente una voce femminile urlare “buona” proprio immediatamente dopo le ultime grida strazianti dell’anziana signora potrebbe essere compatibile con Manuela Bianchi.

Questa tesi è stata parzialmente smentita dal Gip che ritiene strano che sia l’amante dell’indagato dato che un minuto e mezzo utilizzò il suo cellulare; fermo restando che proprio il Giudice ha in ogni caso disposto ulteriori approfondimenti.

Pierina Paganelli, il generale Garofano: “Gli indizi su Dassilva convergono tutti nella stessa direzione”

Venendo a noi, durante la diretta di ieri di Pomeriggio 5 è stato ospitato Luciano Garofano che commentando tutti questi aspetti sulle indagini per la morte di Pierina Paganelli ha ricordato che “gran parte delle verità [di Manuela] sono emerse e sono state riscontrate dalla procura e dal Gip.

Dassilva – spiega il generale – è rimasto in carcere perché al di là della prova che veniva ritenuta la più importante, ovvero la Cam 3 della farmacia, tutti gli altri indizi dalla mancanza di alibi, al movente fino alla nuova consulenza fatta sulle voci intercettate nel garage vanno nella stessa direzione”; mentre sul riesame per Dassilva, il generale precisa che dal suo punto di vista “non credo che la [sua] posizione cambierà perché mi sembra abbastanza solida”.

In mattinata invece – durante la puntata, questa volta, di Mattino 5 – la redazione del canale Mediaset ha intercettato proprio Manuela Bianchi, apparsa visibilmente infastidita dalle attenzioni mediatiche e che si è limitata a dire che crede alla versione del Gip.

Poco dopo ha sottolineato che “arriverà il giorno in cui avrò delle cose da dirvi, ma non è questo” e che attualmente non vuole neppure “parlare di Louis perché l’ho già fatto per 40/50 ore”, concludendo con un invito ad essere “educati” e lasciarla stare nei momenti in cui sta traslocando da quella via del Ciclamino in cui è stata uccisa Pierina Paganelli.