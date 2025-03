OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LA LITE E LE PAURE DI LOUIS DASSILVA

Oltre a nuovi colpi di scena, l’omicidio Pierina Paganelli è caratterizzato anche da retroscena che possono rivelarsi utili per risolvere il giallo. Lo sostiene Storie Italiane, che nella puntata odierna si è soffermato sul profilo di Louis Dassilva, unico indagato per il delitto (mentre Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento). Il programma ha messo a confronto le due versioni contrastanti dei due ex amanti in merito al ritrovamento della vittima. “Ha raccontato una serie di bugie e omesso alcune cose che, alla luce di ciò che è emerso, fa osservare tutto con una luce diversa”, il commento della conduttrice Eleonora Daniele.

“La cosa incredibile è che lui racconta dettagli ed emozioni con grande fermezza e apparente credibilità”. Il programma ha anche svelato che prima dell’omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e Manuela Bianchi avevano avuto una lite che era culminata con la loro rottura, perché lui temeva che la relazione venisse scoperta dall’anziana. La discussione accesa sarebbe avvenuta a metà settembre e, stando alla ricostruzione dell’inviata, sarebbe avvenuta perché Louis temeva che la moglie Valeria Bartolucci scoprisse della relazione extraconiugale e così pure la suocera di Manuela Bianchi.

LA ROTTURA E LA RIAPPACIFICAZIONE CON MANUELA BIANCHI

Quella lite tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sarebbe culminata con la rottura, perché la nuora di Pierina Paganelli avrebbe deciso a quel punto di mettere fine alla relazione. Ma la loro rottura è durata poco, perché l’uomo avrebbe iniziato a mandarle di messaggi e a chiamarla, infatti si sarebbero visti, anche sul posto di lavoro di lui, decidendo di riprendere la loro relazione di fronte anche alle telecamere di lui. La riappacificazione è stata poi sancita durante una cena insieme. “Ma anche in quel momento emerge la paura di essere scoperti, perché un mese dopo sarebbe tornato Giuliano”, il marito di Manuela Bianchi, ha aggiunto l’inviata di Storie Italiane.

Il programma ha aggiunto che Louis Dassilva temeva che la suocera della sua amante potesse ingaggiare un investigatore privato per scoprire l’uomo con cui la nuora tradiva suo figlio, avendolo assoldato prima della sua separazione, “circostanza quest’ultima confermata dai familiari”. Per gli inquirenti, si tratterebbe di uno degli elementi che potrebbe aver spinto Louis a temere Pierina Paganelli fino al punto di ucciderla.