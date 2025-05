A Storie Italiane gli ultimi aggiornamenti sul caso di Pierina Paganelli, con la nuova richiesta di scarcerazione da parte dei legali di Louis Dassilva, quest’ultimo, ricordiamo, unico indagato per la morte della 79enne di Rimini, in carcere dallo scorso mese di luglio.

Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane dal tribunale, ha spiegato: “Udienza lampo di oggi al tribunale, è in discussione il provvedimento con cui il gip Cantarini ha lasciato in carcere il presunto assassino di Pierina Paganelli, lasciandolo in carcere dopo le dichiarazioni di Manuela Bianchi durante l’incidente probatorio ritenute solide e veritiere e che hanno incastrato di fatto Louis”.

E ancora: “Poprio sulla scorta di questo la difesa ha presentato al tribunale del Riesame delle osservazioni, ritenendo Manuela Bianchi non attendibile, al contrario di quello che credono Pm, squadra mobile e Gip”. Monica Arcadio fa notare che quello di oggi: “E’ il terzo ricorso fatto per la scarcerazione di Louis Dassilva, i primi due hanno lasciato in carcere il senegalese, vedremo quello che succederà oggi”.

PIERINA PAGANELLI: “RIESAME CREDE CHE LOUIS POSSA FUGGIRE”

E ancora: “Il pubblico ministero Paci ha chiuso le indagini pochi giorni fa ed ha presentato l’aggravante della premeditazione. Secondo chi indaga Pierina Paganelli era diventata scomoda per Louis perchè se avesse scoperto la sua relazione con Manuela non poteva continuare il suo matrimonio e la stessa relazione. Aveva paura che Pierina avesse potuto scoprire l’identità dell’amante, fino ad arrivare ad assoldare un investigatore privato come fatto da Pierina Paganelli. Scoprendo la relazione avrebbe fatto vacillare tutto il suo mondo, il matrimonio con Valeria e la stabilità economica”.

“Non dimentichiamo che lui ha un’altra famiglia in Senegal e mandava i soldi alla sua famiglia. Inoltre non voleva, secondo l’accusa, che finisse la relazione con Manuela Bianchi e quindi questo è il possibile movente”. E ancora: “Sarebbe stato quindi premeditato fino alla sera del 3 ottobre 2023 durante la quale Louis avrebbe atteso l’arrivo di Pierina Paganelli dall’adunanza dei Testimoni di Geova, scendendo poi in garage in via del Ciclamino.

PIERINA PAGANELLI, I DUBBI DI MASSIMO LUGLI SU MANUELA BIANCHI

Monica Arcadio ricorda. “I giudici del tribunale del Riesame dicono che lui è stato scaltro e rapido sapendo bene quello che faceva per il suo passato militare, e secondo il tribunale del Riesame lui deve essere lasciato in carcere perchè potrebbe fuggire, non dimentichiamo che lui ha una famiglia in Africa”.

Secondo Massimo Lugli: “Il quadro è abbastanza completo ma ricordiamo che Manuela ad oggi è l’arma più potente. Abbiamo aspettato il video della Cam 3 che si è sgretolato, e poi anche la prova fonica che non porterà a nulla. Ma il dubbio ce l’ho: qual è il vero ruolo di Manuela Bianchi? Parla per l’amore di giustizia, per salvarsi o per altri motivi?”. Un caso, quello di Pierina Paganelli, che continua quindi a dividere gli opinionisti anche se, come precisato da Lugli, il quadro sembrerebbe essere ormai certo, tenendo conto che in più di un anno e mezzo c’è un solo nome sul registro degli indagati che è quello di Louis Dassilva.