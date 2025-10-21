A Storie Italiane il caso di Pierina Paganelli, l'omicidio della povera anziana di Rimini ammazzata forse da Louis Dassilva: l'intervista al figlio Giuliano

A Storie Italiane l’intervista a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. Tanti gli argomenti trattati dall’ex marito di Manuela Bianchi (nuora della vittima) a cominciare dalla possibile correlazione fra l’omicidio della madre e l’incidente avuto in bici pochi mesi prima l’assassino di Rimini. Giuliano Saponi si dice pressochè convinto che i due fatti siano collegati, aggiungendo di aver anche pensato che se lui fosse morto quel giorno in bicicletta sua madre sarebbe ancora viva, per poi comunque riflettere di più e spiegare: “Se lui voleva ucciderla l’avrebbe comunque ammazzata”.

Delitto di Garlasco/ Avvocati carabinieri Spoto e Sapone: “Nostri assistiti assolutamente non indagati”

Ovviamente Giuliano Saponi non lo dice mai chiaramente, ma pensando ad una sola mano dietro i due episodi, indica Louis Dassilva in cui colui che ha attentato anche alla sua vita. Il senegalese ha sempre negato ogni coinvolgimento con l’incidente in bici del figlio di Pierina Paganelli, ma gli inquirenti hanno aperto una indagine parallela per vederci chiaro. Giuliano Saponi ha perso la memoria dopo quei fatti: “Elementi precisi non me ne ricordo ancora, c’è un lavoro di ricostruzione che va fatto perchè la mia memoria si è inceppata, ricordo molto meglio i primi anni di età fino alla fine della mia adolescenza, mentre degli ultimi anni ho solo frammenti”.

Pierina Paganelli/ I figli: “Solo Louis Dassilva l'ha uccisa, incidente Giuliano collegato all'omicidio”

E ancora: “Dopo la morte di mamma le cose sono cambiate per noi, molto, abbiamo tentato di comprendere perchè le cose noi non le sapevamo – dice riferendosi alla relazione extraconiugale fra la sua ex moglie, Manuela Bianchi, e Louis Dassilva – avevo chiesto a mia moglie se fosse il suo amante visto che sapevo che avesse avuto questa relazione ma lei mi disse che non conoscevo chi fosse, poi quando mia mamma è morta siamo risaliti ad un’amica di Manuela che ci ha detto che si trattava del signor Dassilva: una volta scoperto tutto questo è stato portato all’attenzione del pm che quindi ha iniziato a indagare”.

Arianna Petti, 19enne vittima di deepfake porn a Foggia/ "Un inferno, accusata di voler attirare attenzione"

PIERINA PAGANELLI, GIULIANO: “HO CERCATO DI GUARDARE LOUIS…”

Sul processo, il figlio di Pierina Paganelli ha precisato: “E’ difficile descrivere cosa ho provato quando ho visto Louis in aula, tanta rabbia per tutto quello che ho saputo nel tempo, vedere lì la persona che secondo me, e dalle prove raccolte, probabilmente ha ucciso mia madre, mi ha dato molto fastidio e in più è la persona che ha distrutto il mio matrimonio, senz’altro è peggio ciò che ha fatto a mia madre ma in ogni caso è una persona con cui non vorrei mai più avere a che fare”.

“Io purtroppo non riesco a vedere molto però ho cercato di vederlo, ho cercato di vedere bene la persona ma non so se lui ha incrociato il mio sguardo, questo non lo posso dire, volevo essere sicuro di vederlo per rendermi conto pienamente che lui è la persona che ha ucciso mia madre”.

PIERINA PAGANELLI, GIULIANO E I RAPPORTI CON MANUELA

Sul rapporto con Manuela Bianchi, l’ex moglie: “Con Manuela sono finiti i momenti che ci hanno accompagnato fino a poco prima del mio incidente, adesso non abbiamo alcuna relazione eccetto quella per nostra figlia perchè lei in ogni caso per tutti e due è il bene più prezioso, ci teniamo entrambi, vogliamo fare il massimo per lei anche se non è facile e se c’è bisogno chiarirsi e chiedere cose per nostra figlia Giorgia lo facciamo”.

“Lei dice che ha buttato tutta la sua vita? Mi dispiace per lei come persona ma quello che posso dire è che le scelte che facciamo condizionano la nostra vita, lei deve convivere con le sue scelte, non avrà mai più il mio aiuto e io devo pensare alla mia di vita e affrontare tutto ciò che mi aspetta, penso di non pensare troppo al passato e di vivere il presente e immaginarmi un futuro”.