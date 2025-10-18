A Quarto Grado si parla di Pierina Paganelli, con l'interessante intervista a Giuliano Saponi, il figlio della vittima: scopriamo le sue dichiarazioni

Si torna sul giallo di Pierina Paganelli negli studi di Quarto Grado e, in vista della seconda udienza del processo a Louis Dassilva, che si terrà lunedì prossimo, 20 ottobre 2025, il talk di Rete 4 ha parlato con Giuliano Saponi, figlio della vittima nonché ex marito di Manuela Bianchi, amante dell’arrestato.

Proprio Giuliano ha spiegato: «Seguiamo attentamente, passaggio dopo passaggio, ciò che sta accadendo e diventa importante capire quale sarà il nostro ruolo, se verremo chiamati a testimoniare o meno. Rivedrò di nuovo Louis, lo vedrò seduto nel posto dove era l’altra volta e io, personalmente, non ne sono contento; però è giusto che sia lì per difendersi e di più non posso dire». Ma secondo Giuliano Saponi potrebbe essere coinvolto qualcun altro nell’omicidio di sua mamma, Pierina Paganelli? «Da quello che ho capito e da quello che ho letto, chi ha ucciso mia mamma è stata una sola persona, su questo non abbiamo dubbi. Poi tutto il resto attorno, se qualcuno lo ha aiutato o lo ha appoggiato, verrà appurato e lo scopriremo meglio anche noi». Saponi precisa che: «A me interessa la verità e che sia fatta giustizia; sono pronto ad accettarle e a capirle quando verranno fuori».

Delitto di Garlasco, Lovati: “Non è finita qui, ho dei piani di riserva”/ “Avvocatura? Quante ca*zate”

Sul fatto che Manuela abbia cambiato versione sulla mattina del ritrovamento del corpo della povera vittima: «Non sapevo che versione aveva detto la mia ex moglie – ricordiamo che Giuliano è stato vittima di un grave incidente in bici, dopo il quale ha perso la memoria – mi sono premurato di sapere quello che ha detto mia figlia e, per il resto, non capivo certe cose e, con quello che ha detto dopo, mi sono venute più chiare in mente; da lì si è raddrizzata un po’ la situazione. C’è stato un momento in cui Manuela ha provato ad aiutare Louis? Non so dirlo; ho capito che c’era un forte coinvolgimento emotivo e le azioni che ha fatto in quel momento forse derivavano da questo, lo capiremo nel momento opportuno».

Delitto di Garlasco/ Liborio Cataliotti, nuovo avvocato Sempio: “Ecco perchè ho accettato l'incarico”

PIERINA PAGANELLI, GIULIANO: “FORSE C’E’ UNA SOLA MANO…”

Nuzzi ha quindi chiesto se la persona che ha ucciso sua mamma è la stessa che l’ha buttato fuori strada, e l’ospite ha replicato: «Non lo posso escludere, nel senso che, purtroppo, il mio incidente è plausibile che abbia avuto una grande relazione con la persona che poi ha ucciso mia madre e che prima ha cercato di ammazzarmi».

Ultimamente Giuliano Saponi avrebbe ritrovato sul telefono un messaggio, già consegnato agli inquirenti, che potrebbe rappresentare la chiave proprio su quanto accaduto il giorno del suo incidente: «Ho trovato del materiale che poteva essere interessante nel mio telefono per la questura; non voglio parlare di messaggi o altre cose, in questo momento non posso parlarne. Lo esamineranno gli inquirenti e poi, al momento opportuno, ne parleremo. Riguarda il mio incidente, questo materiale, solo il mio incidente. Può dare un contributo risolutivo? Lo spero».

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ La famiglia Saponi querela Valeria Bartolucci per i commenti social

PIERINA PAGANELLI, GIULIANO E L’INCIDENTE IN BICI: “UNA COSA MI HA FATTO PENSARE…”

Quindi ha provato a chiarirsi meglio: «C’era una cosa che a me ha fatto pensare in un certo modo, l’ho presentata e loro trarranno le loro conseguenze; mi fido di loro e gliel’ho portato apposta. Manuela dice che il mio incidente è stata colpa sua? Erano argomenti di cui non parlavamo direttamente; io dovevo riprendermi da tutt’altro, dovevo tornare a essere me stesso e queste cose le ho sapute dopo e le esamino come le esaminate voi.

Se fossi morto nell’incidente, mia mamma sarebbe viva? È una cosa a cui ho pensato tanto: questi due avvenimenti che hanno colpito la nostra famiglia così vicini… È un omicidio contro il nostro nucleo familiare? Se è stata la stessa persona, è probabile; il perché non glielo posso dire. Quel messaggio dà un aiuto? Non posso dirglielo, lo stanno valutando gli inquirenti».



PIERINA PAGANELLI, GIULIANO SUGLI ATTACCHI SOCIAL E IL CASCO

Comunque, Saponi precisa: «Non andavo mai in bici senza casco, era una prassi mattutina e giornaliera e non uscivo mai senza casco. Il mio casco ritrovato integro al mio fianco? Me lo chiedo anch’io perché: io lo stringevo forte al mento prima di partire, di modo che non si muovesse, e quindi sapere che è successo così… mi sono chiesto chi me l’ha tolto».

Infine, sui social, che negli ultimi mesi hanno attaccato la famiglia Saponi: «I social ci hanno un po’ sconvolto, tutti noi familiari, il modo in cui ci hanno anche attaccato; è un modo che a noi è sembrato strano, assurdo da un certo punto di vista, anche perché abbiamo sempre cercato di essere molto coerenti e di non essere precipitosi nelle nostre dichiarazioni». Infine, le parole dell’avvocata Lunedei, legale della famiglia Paganelli: «Il signor Giuliano sta facendo un percorso di recupero della memoria: emergono immagini ed elementi che vengono portati agli inquirenti quando pensiamo possano essere d’aiuto e sono portati sia alla questura per l’omicidio sia agli inquirenti che stanno indagando sull’incidente stradale; è un’attività a 360 gradi».