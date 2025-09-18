Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, intervistato stamane da Storie Italiane, parla di Valeria Bartolucci, Loris Bianchi e non solo

Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, è stato ospite stamane in collegamento con Storie Italiane e fra le sue tante dichiarazioni rilasciato ha parlato anche di Valeria Bartolucci. Si tratta della moglie di Louis Dassilva, arrestato e a processo per l’omicidio dell’anziana di Rimini, che ha sempre difesa a spada tratta il marito, dicendosi certa che sia innocente, visto che la sera dell’omicidio l’ha visto seduto al suo fianco.

“Valeria era una persona che conoscevo poco – le parole di Giuliano Saponi – l’apprezzavo poco, non mi piace come persona, di lei posso dire una cosa che mi ha stupito molto: in due anni, prima che suo marito venisse arrestato e indagato, non si è mai fermata per dirmi ‘mi dispiace per tutto quello che sta succedendo e mi dispiace per tua madre’, non l’ha mai fatto, e una persona che si comporta così per me non vale niente”. Quindi ha continuato: “Non l’ha fatto perchè si sentiva sotto accusa? Non lo so, mai sei una vicina di casa, ci incontriamo, avere dieci secondi per dire che le dispiaceva per mia madre, cosa le costava?”.

PIERINA PAGANELLI, GIULIANO SAPONI SU LORIS BIANCHI E LA SUA FAMIGLIA

Su Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, l’ex moglie, Giuliano Saponi ha aggiunto: “I rapporti con Loris Bianchi non ci sono più e non è una persona con cui io desidero avere a che fare anche se credo che lui non c’entri assolutamente niente con la morte di mia madre, per me non era capace per tanti motivi. Sono cose più nostre, ok è andata così, lui fa la sua vita e io la mia”.

Sulla sua famiglia invece ha precisato: “Abbiamo cercato di esaminare le cose in maniera coscienziosa, senza puntare il dito, abbiamo esaminato il tutto in modo attento di modo da non avere dubbi e noi per nostra fortuna siamo una famiglia molto unita, eravamo in diversi presenti al processo perchè è un insegnamento che abbiamo avuto da nostra madre, la famiglia è sempre stata importante, era un momento bello tutte le volte che stavamo insieme e vogliamo continuare a farlo quando possiamo”.



PIERINA PAGANELLI, IL TOCCANTE RICORDO DEL FIGLIO GIULIANO SAPONI

Infine un ricordo molto toccante sulla sua mamma, Pierina Paganelli: “Avrei mille racconti, ma ricordo in particolare gli ultimi mesi, tutto quello che ho vissuto con lei anche quando ero in clinica riabilitativa. Lei veniva tutti i giorni all’ora di pranzo sempre con il sorriso, non me l’ha mai fatto mancare, e con il sorriso la ricordano anche tutte le persone che lavorano lì. Aveva un sorriso stupendo, cercava di non farmi pesare troppo alcuni problemi che per me erano enormi”.

“Cercava sempre prima di andare via quando terminava l’orario di visita di fare qualcosa che mi aiutasse, come se fossi un suo bambino e non l’uomo grande che sono e io ero semplicemente felice di averlo accanto. A me mi ha lasciato un ricordo stupendo ma soprattutto un esempio e il suo esempio voglio farlo mio e poterlo trasmettere anche agli altri, per me è la cosa più importante”.