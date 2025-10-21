Il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli a La vita in diretta, con le parole dei figli Giacomo e Chiara, ecco che cosa hanno detto

Il caso di Pierina Paganelli a La vita in diretta. Ieri si è tenuta la seconda udienza del processo ai danni di Louis Dassilva, l’uomo accusato di aver ammazzato la 79enne di Rimini, e il talk di Rai Uno ha raccolto le voci di alcuni protagonisti, a cominciare da quelle di Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato, subito dopo la fine del dibattimento: «Io e Louis ci siamo solo salutati, gli ho chiesto come stava. È stata una giornata intensa – ha proseguito – e sono stati discussi argomenti molto tecnici; mi farò spiegare bene dall’avvocato cosa è stato detto ed è successo, e poi farò dichiarazioni quando avrò compreso meglio. Sensazioni? Confidiamo nel futuro.

Non ho scelto io il completo di Louis – ha poi spiegato in merito all’abito di Louis, decisamente elegante ma forse un po’ eccentrico. Manuela ha ancora molto da dire? Non dovete dirlo a me, ma chiederlo alla difesa; sul confronto Louis-Manuela, se la difesa l’ha chiesto, vuol dire che può essere di qualche utilità.» Così invece l’avvocatessa Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci: «Come dico sempre, il processo penale è una partita a scacchi: cerchiamo di arrivare alla regina.»

PIERINA PAGANELLI, IL COMMENTO DEL FIGLIO GIACOMO

Il programma condotto da Alberto Matano ha parlato anche con Giacomo Saponi, figlio di Pierina Paganelli, che ha rivolto il proprio pensiero a Valeria Bartolucci: «Personalmente, di chi guarda il signor Dassilva, a chi fa l’occhiolino o chi ammicca… il colore della treccina, a me non interessa. Mi interessa sapere cosa ha fatto la sera del 3 ottobre e perché lo ha fatto. Tutto il resto non mi interessa.»

Quindi, come spiegato anche dal fratello Giuliano (ex marito di Manuela Bianchi), si è detto: «Convinto che sia stato solo Dassilva a ucciderla, ho la stessa convinzione di inquirenti e procura.» Infine, sull’eventuale nesso fra il brutto quanto misterioso incidente in bici capitato a Giuliano e l’omicidio di Pierina Paganelli, Giacomo ha spiegato: «Subito dopo l’incidente abbiamo pensato a un incidente stranissimo, poi poco dopo è morta anche la mamma, quindi una coincidenza impossibile.»

PIERINA PAGANELLI, PARLA LA FIGLIA CHIARA

Così infine Chiara, figlia di Pierina, che ha spiegato: «Se dovessero decidere di risentire Manuela? Bene, che la risentano pure, sarò lì ad ascoltare. Ha ancora da dire e da aggiungere? Dovreste chiederlo a lei.» Poi ha aggiunto: «C’è l’attesa, la paura… Verranno fuori le cose più importanti. In ogni caso, tutte le prove degli inquirenti portano a Louis Dassilva.»

Anche lei si è espressa sull’incidente in bici del fratello Giuliano: «Collegamento con l’incidente? All’inizio pensavo di no, adesso ci penso», per poi concludere dicendo: «Noi andiamo avanti a gomitate, perché è un dolore enorme e riceviamo sassate: sentir dire dalle persone esterne che noi ci dobbiamo vergognare come figli della vittima non è giusto.»



PIERINA PAGANELLI, IL PENSIERO DI MARINA BALDI

Del caso di Pierina Paganelli si è parlato anche stamane a Storie Italiane, con Marina Baldi, la genetista che è consulente di Louis Dassilva nel processo in corso. “Concordo nel dire che si tratti di un processo indiziario – ha spiegato la dottoressa – ma mano a mano che si sono fatti gli incidenti probatori, gli indizi sono andati a farsi benedire”, ricordando ad esempio che “il dna non c’è”, e che non ci sono tracce concrete che collochino Louis sulla scena del crimine.

Su Manuela Bianchi ha aggiunto: “Queste informazioni vengono fuori quando tutto il resto non c’è più”, mentre sull’omicidio aggiunge: “Louis ha perso tutto così, ha perso lavoro, casa… Valeria sapeva che aveva una moglie in Senegal con cui ha fatto una figlia, quindi arrivare ad fare un’azione del genere dentro casa…”. Secondo la consulente, quindi, non esisterebbe un vero e proprio movente.