A Quarto grado le novità sul caso Pierina Paganelli: cos'è successo, com'è morta, cosa c'entra Louis Dassilva e tutte le ultime novità sul caso

La puntata di oggi – venerdì 31 ottobre 2025 – di Quarto Grado si occuperà ancora una volta dell’omicidio di Pierina Paganelli che dal 2023 a questa parte risulta essere (per ora) irrisolto con un unico sospettato – Louis Dassilva – contro il quale ci sarebbero solo elementi legati alla versione fornita da Manuela Bianchi, sua ex amante che dopo più di un anno dal delitto ha deciso di cambiare versione e raccontare la sua – presunta – verità: proprio in questi giorni si sta svolgendo il processo per la morte di Pierina Paganelli, con numerosi colpi di scena attesi per le prossime fasi del dibattimento.

Per capire meglio cosa stia succedendo – e in vista delle potenziali novità di Quarto Grado – utile potrebbe essere ripercorrere tutte le tappe di questo caso: per farlo dobbiamo tornare alla notte del 3 ottobre del 2023 quando Pierina Paganelli fu brutalmente aggredita da una figura ignota mentre tornava nella sua abitazione, accoltellata 29 volte e lasciata esanime su quelle scale sulle quali fu poi trovata l’indomani mattina proprio da Manuela Bianchi.

Inizialmente il caso di Pierina Paganelli sembrò un vero e proprio giallo dato che non emersero né le prove di una rapina finita in tragedia (peraltro all’interno di un immobile privato e inaccessibile dall’estero senza chiavi), né possibili rivalità dell’anziana signora: la pista che diede la svolta alla indagini fu la scoperta di una relazione tra Manuela Bianchi – nuora di Pierina Paganelli, sposata con il figlio Giuliano – e Dassilva.

Le indagini per la morte di Pierina Paganelli: come si è arrivati ad accusare Louis Dassilva

Proprio partendo dal presupposto – mai effettivamente provato – che Dassilva volesse fare di tutto per impedire a Pierina Paganelli di rivelare quella relazione alla congrega dei Testimoni di Geova che entrambe le donne frequentavano, gli inquirente hanno iniziato a stringere il cappio attorno al senegalese: inizialmente l’attenzione finì sul famoso video della Cam 3 della farmacia che inquadrò un uomo che apparve compatibile con Dassilva in un orario coerente all’omicidio di Pierina Paganelli.

L’uomo impresso, secondo la Procura, era indubbiamente Dassilva e dato che questo avrebbe smentito il suo alibi (sempre fermamente ripetuto con convinzione anche dalla moglie, Valeria Bartolucci), fu arrestato: le perizie, però, smentirono la tesi della procura e fu in questo momento che si fece avanti la Bianchi, raccontando che la mattina dopo l’omicidio incontrò l’amante in quel garage che le confessò di aver fatto qualcosa di brutto che non voleva rivelarle; tutto prima dl ritrovamento del corpo della donna.

Il racconto di Manuela è attualmente l’unico elemento in mano alla procura per collocare Dassilva sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli e su questo si sta basando il dibattimento in aula: nel frattempo c’è grande attesa per l’esito della perizia fonica che potrebbe confermare – o smentire – il racconto della Bianchi; mentre in queste ore la Cassazione ha chiesto al Riesame di rivalutare la scarcerazione di Dassilva in attesa del giudizio.