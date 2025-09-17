A Dentro la notizia su Canale 5 si parla del giallo di Pierina Paganelli con l'intervista a Giovanni Saponi, il figlio della vittima: ecco che cos'ha detto

Nella puntata di ieri di Dentro la notizia, talk di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, si è tornati sul giallo di Pierina Paganelli. Lunedì 15 settembre 2025 è cominciato il processo ai danni di Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio dell’anziana signora di Rimini e in aula vi erano anche i figli della vittima, a cominciare da Giovanni Saponi, l’ormai ex marito di Manuela Bianchi, quest’ultima, l’amante di quello che per la procura è appunto l’assassino di Pierina Paganelli.

Duplice omicidio Cisterna, chiesto ergastolo per Christian Sodano/ Famiglia vittime “Marcisca in galera”

“Che effetto mi ha fatto vedere Louis? Personalmente brutto – le parole di Giovanni ai microfoni del talk del quinto canale – è pur sempre una persona che ha fatto quello che ha fatto e vederlo non mi ha fatto piacere dopo quello che ha fatto. Io sono sempre stato garantista? Ho sempre aspettato perchè mi sembrava la cosa ragionevole senza buttare giudizi ecc, mi interessava questo e adesso mi interesserà tutto quello che accadrà”.

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti/ "Louis Dassilva, Manuela e Loris Bianchi tre bugiardi. Io so cose..."

PIERINA PAGANELLI, GIOVANNI: “NON HO PARLATO CON MANUELA…”

Giovanni ha proseguito: “I miei giudizi personali su di lui li tengo per me, non avrei mai pensato che potesse arrivare a fare una cosa del genere e non lo conoscevo quasi”. Il figlio di Pierina Paganelli ha raccontato di aver studiato i documenti del processo: “Io ho avuto modo di esaminare quasi tutto il resto, mi sono interessato alle carte e al vedere come si sono svolte le cose”.

Quindi ha aggiunto, sul fatto che lui, il fratello Giacomo e la sorella fossero ieri presenti in aula: “Come famiglia siamo molto uniti e volevamo esserci perchè fa parte appunto della nostra famiglia, è il nostro essere, lo volevamo fare per nostra madre per continuare la sua strada”. Infine su Manuela ha spiegato: “Non ho avuto modo di parlare ieri con Manuela, assolutamente”.



Delitto di Garlasco, escluso secondo assassino/ Depositati risultati Bpa: cosa succede ora ad Andrea Sempio

PIERINA PAGANELLI, PROCESSO A LOUIS AL VIA: SARA’ CONDANNATO?

Qualche giorno fa lo stesso Giovanni aveva raccontato di essere ormai vicino al divorzio ufficiale dalla signora Bianchi, una conclusione naturale dopo quello che è accaduto in questi quasi due anni. Il 3 ottobre del 2023 Pierina Paganelli veniva ammazzata davanti al garage di casa dopo essere rientrata a casa a seguito di una adunanza con i Testimoni di Geova.

Per chi ha indagato ad ammazzarla fu proprio Louis Dassilva che attese l’arrivo della signora dal balcone di casa, per poi sorprenderla appunto mentre stava parcheggiando la sua macchina. La difesa del senegalese ha però sempre rimandato al mittente la tesi e anche la moglie, Valeria Bartolucci, anche lei presente lunedì in tribunale, ha sempre difeso a spada tratta Louis, dicendosi certa che Dassilva la sera del 3 ottobre di due anni fa fosse in casa, vicino a lei. Vedremo quindi come si concluderà il processo che non sarà affatto semplice, tenendo conto che mancherebbe la “pistola fumante” che incastrerebbe appunto l’operaio senegalese.