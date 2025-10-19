Aperta un'indagine sugli "hater" di Pierina Paganelli: sul web accusano (e insultano) i figli della donna di aver compiuto l'omicidio

Mentre si attende la seconda parte del processo – che si aprirà nella giornata di domani, lunedì 20 ottobre 2025 – a carico di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, procede su un secondo binario l’indagine aperta dalla procura riminese sui cosiddetti “hater” che sul web si sono prodigati in teorie astruse – condite da insulti e, talvolta, minacce – sulla famiglia della vittima, imputando ai figli (che ovviamente nulla c’entrano con l’omicidio) quanto accaduto a Pierina Paganelli.

Pierina Paganelli, Giuliano: “Solo uno ha ucciso mia madre”/ “Mio incidente? Ho trovato un messaggio...”

A muovere l’esposto – spiega il Resto del Carlino – è stata proprio la famiglia Saponi e, in particolare, i figli di Pierina Paganelli Chiara, Giacomo e Giuliano, da tempo al centro di una vera e propria bufera web di illazioni di ogni genere: nel fascicolo presentato dai loro legali – i dottori Monica e Marco Lunadei – ci sarebbero, infatti, una lunghissima serie di commenti, post e video intrisi di odio nei loro confronti e (forse soprattutto) in quelli della madre tragicamente uccisa nel 2023.

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ La famiglia Saponi querela Valeria Bartolucci per i commenti social

Si indaga sugli “hater” di Pierina Paganelli: sul web accusano i familiari di aver organizzato l’omicidio

Ovviamente per ora non ci è ancora dato sapere quanti (e chi) sono i potenziali indagati per questa ondata di odio nei confronti di Pierina Paganelli, ma secondo il quotidiano bolognese nel registro ci sarebbero diversi nomi: tra questi, però, mancherebbe quello di Valeria Bartolucci – moglie di Dassilva -, già coinvolta in un caso simile per via di alcune conversazioni private intercettate, di altre esternazioni “gravissime” fatte durante trasmissioni televisive o interviste e di alcuni commenti a suo nome sui social.

Pierina Paganelli, figlio Giuliano: “Se fossi morto in bici mamma sarebbe ancora viva”/ “Manuela...”

La scia di odio contro Pierina Paganelli e la sua famiglia – secondo i dottori Lunadei – farebbe parte di una chiara strategia difensiva che mira a fare leva sulla “credulità popolare” in una serie di vere e proprie teorie del complotto per “manovrare l’opinione pubblica” in direzione di tesi alternative a quella vagliata dalla Procura: una strategia che sfrutta “informazioni distorte e parziali” ricavate dalle consulenze trapelate (volontariamente o involontariamente) della difesa di Dassilva con lo scopo di “influenzare il processo” e far passare l’idea che l’omicidio di Pierina Paganelli sia stato orchestrato dagli stessi – lo ripetiamo, del tutto innocenti – figli.