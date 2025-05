L’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli è a un punto di svolta: la Procura di Rimini ha praticamente concluso le indagini e ne consegue che l’unico indagato per il delitto, Louis Dassilva, va verso il rinvio a giudizio. Un procedimento a parte riguarda la posizione della sua ex amante Manuela Bianchi, nuora della vittima e attualmente indagata per favoreggiamento dopo la sua clamorosa nuova versione dei fatti sulla mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli.

Da paladina dell’innocenza del senegalese a principale accusatrice, la donna è ritenuta attendibile dagli inquirenti nonostante abbia dichiarato tardivamente di aver trovato il Dassilva sulla scena prima che lei stessa vedesse il corpo di Pierina Paganelli. Si tratta infatti di una versione arrivata dopo ben 17 mesi di menzogne (aveva infatti sostenuto, per oltre un anno, di aver fatto lei per prima la macabra scoperta e di essere stata sola nei garage di via del Ciclamino).

“Liberatelo” e “Ingiustizia è fatta” sono due degli slogan pro Louis Dassilva che da alcune ore sono apparsi davanti al Tribunale di Rimini mentre la Procura si avvia alle fasi che precedono la richiesta di mandarlo a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Sono le frasi scritte sugli striscioni che una trentina di persone ha preparato per il sit-in in favore del senegalese detenuto dallo scorso 16 luglio, accusato di essere il responsabile dell’efferato delitto della vicina di casa 78enne, avvenuto il 3 ottobre 2023, suocera della sua allora amante Manuela Bianchi.

L’iniziativa, riporta Il Resto del Carlino, sarebbe partita da alcuni youtuber tra cui Eduardo Palladino, alias Eder McPallister, da tempo impegnato nella produzione di contenuti web sul caso. “Chiediamo che non si parta dal preconcetto che il colpevole dell’omicidio di Pierina sia Dassilva“, ha dichiarato davanti alle telecamere. Si attende intanto la nuova decisione del Riesame, chiamato a decidere dell’eventuale scarcerazione del senegalese (reduce da uno sciopero della fame e della sete in carcere che gli è quasi costato la vita). Secondo sua moglie, Valeria Bartolucci, sarebbe stato incastrato proprio dall’ex amante.