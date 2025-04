Storie Italiane ha mandato in onda una intercettazione fra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva, in merito alla vicenda Pierina Paganelli, in cui la donna racconta all’indagato che dagli esami non è emerso alcun dna sul corpo della vittima. Ricordiamo che Louis aveva raccontato di aver toccato Pierina Paganelli dopo averla trovata senza vita, forse giustificandosi nel caso in cui fossero state trovate delle tracce di dna. Valeria, in un’altra intercettazione, aggiunge: “Se non possono dire che il dna è di Louis Dassilva, non possono metterti sulla scena del crimine, fine”.

Valeria poi parla di Manuela: “Quando esci lei ti cercherà di nuovo”, e lui ha replicato: “Le do uno schiaffo”. E ancora: “Si è comportata con me, le chiacchiere, parla del procuratore…”. Valeria si dice convinta che: “Lei ha voluto indirizzare subito le indagini in un certo senso”. Fra le intercettazioni più curiose vi è senza dubbio quella riguardante i riti voodoo di Louis nei confronti degli inquirenti, un oggetto da indossare per fare in modo che i riti magici abbiano effetto. Valeria Bartolucci, dal suo balcone di casa, aggiunge: “Il racconto di Manuela Bianchi inizia con una bugia, quindi perchè tutto il resto dovrebbe essere vero?”. Sui riti voodo di Louis: “A me non ne ha mai parlato”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN E I DUBBI SU VALERIA

Secondo Valeria è tutta una bugia ciò che sta raccontando Manuela, e proprio per questo arriverà la scarcerazione di Louis. Barzan si fa una domanda sulla seconda intercettazione nella saletta del carcere sempre fra Valeria e Louis: “Per me è molto dirimente visto che dimostrerebbe che la moglie non sa dove si trovasse Louis durante l’orario dell’omicidio di Pierina Paganelli”.

E ancora: “La Bartolucci non ha certezze sul fatto che il marito sia rimasto sul divano. E’ una intercettazione ben contestualizzata visto che erano nella saletta del carcere e non pensava di essere intercettata verosimilmente. Lei dice a Dassilva di dire che era andato a buttare l’immondizia o al massimo puoi dire che sei un bugiardo perchè sei brutto e nero e avevi paura che ti mettessero in mezzo gli inquirenti. E’ una intercettazione molto importante, che va a rafforzare i dubbi della procura visto che la Bartolucci non era certa di vedere Lousi Dassilva sul divano”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN E LA VOCE DI MANUELA

Sulla famosa voce sentita durante la notte dell’omicidio di Pierina Paganelli, Barzan spiega: “La procura non crede che vi sia Manuela Bianchi sulla scena del crimine se no a quest’ora sarebbe in carcere. Questa perizia fonica è fatta da un tecnico della procura e si evince che l’unica voce ben isolata è quella maschile, attribuibile a Dassilva. La voce femminile invece non è isolata ma sovrapposta. Potrebbe essere compatibile con quella di Manuela Bianchi, mentre è incompatibile con Giorgia e con la Bartolucci”.

“Questo cosa vuol dire? E’ una voce sovrapposta quindi potrebbe arrivare anche non dalla scena dal crimine, dal giardino, da qualche bambino che giocava nei pressi dei giardinetti di via del Ciclamino, oppure potrebbe essere la voce di Pierina Paganelli che cambia tono, le parole non sono certe ma presunte, non abbiamo la certezza di queste parole”. Barzan spiega che: “Per Manuela non muterà il cambio di imputazione perchè alle 22:13 lei faceva ricerche sul web di borse di lusso mentre alle 22:15 mandava un messaggio WhatsApp a Dassilva.

Siamo molto vicini alla chiusura delle indagini e ricordiamo che è ancora persona offesa Manuela Bianchi in merito all’omicidio di Pierina Paganelli. Lei è indagata per favoreggiamento, un reato meno grave”. Secondo Barzan è verosimile che il telefono fosse nelle mani di Manuela Bianchi “Visto che aveva una relazione extraconiugale che nessuno conosceva”. Monica Arcadio conferma infine le anticipazioni di Barzan: “Gli inquirenti, in merito alla perizia fonica, spiegano che al momento non c’è niente che ci porti a Manuela Bianchi durante l’omicidio. La perizia fonica non è una prova scientifica, quella voce femminile potrebbe arrivare dall’esterno. E’ chiaro che ci dicono fino ad ora”.