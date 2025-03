Cambia tutto nel giallo di Pierina Paganelli, la donna brutalmente uccisa nel garage di casa, la sera del 3 ottobre del 2023. Da pochi a giorni a questa parte, come ben sa chi sta seguendo il caso, è finita sul registro degli indagati Manuela Bianchi, la nuora della vittima, accusata di favoreggiamento.

L’amante di Louis Dassilva, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe incontrato lo stesso senegalese pochi minuti prima del ritrovamento del cadavere dell’anziana signora, così come avrebbe confessato negli scorsi giorni alla procura durante le famose 13 ore di interrogatorio.

Pierina Paganelli, a breve incontro fra Louis e Manuela Bianchi?/ “Senegalese la considera inattendibile”

Quarto Grado ha ricostruito quanto detto da Manuela Bianchi durante il colloquio con gli inquirenti, entrata in mattinata in Procura, e uscita dopo le ore 22. “Tra le lacrime Manuela ha cambiato versione su quanto avvenuto la mattina del 4 ottobre del 2023 quando era stata proprio lei a dare l’allarme dopo aver scoperto il corpo di Pierina Paganelli”, racconta il programma di Rete 4. Sulla scena Manuela Bianchi colloca ora anche Louis, il suo amante, di conseguenza non sarebbe mai salita a chiamarlo al terzo piano come dichiarato fino ad ora.

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi contro Louis Dassilva/ Scontro di fuoco tra gli amanti diabolici!

Quella mattina Louis era a casa in malattia, era stato vittima pochi giorni prima di un incidente in moto, e dà un appuntamento a Manuela Bianchi che nel frattempo era uscita per accompagnare come ogni giorno la figlia a scuola. Una volta rientrata casa, alle ore 8:06 la donna decide di parcheggiare l’auto nel box e non in strada, per incontrare l’amante.

“Quando apre la porta del garage, racconta Manuela, Louis è già lì – spiega Quarto Grado – e in effetti l’applicazione salute sul suo cellulare registra un vuoto di attività fra le 7:52 e le 8:10, Louis l’ha lasciato a casa?”.

Omicidio Pierina Paganelli, Roberta Bruzzone: "Manuela Bianchi non è credibile"/ "Siamo pronti a smentirla"

E ancora: “L’uomo è nervoso, spiega Manuela, si porta l’indice alla bocca per chiedere silenzio e le sussurra all’orecchio ‘c’è una donna a terra, vai a chiedere aiuto all’inquilino del primo piano, il moldavo, e resta vicino a lui'”. Sarà la perizia fonica della procura a confermare che i suoni che si sentono grazie alla telecamere in garage saranno proprio le parole del senegalese?

PIERINA PAGANELLI, COSA FA MANUELA QUELLA MATTINA

Lo scopriremo prossimamente, nel frattempo Manuela resta seduta in auto e proprio in quegli istanti si sente un’altra inquilina di via del Ciclamino mentre prende il motorino, sono le ore 8:10. Quella donna si è presentata agli inquirenti raccontando di non aver visto Manuela e Louis ma di aver notato la basculante del garage di Manuela aperta con la luce accesa e una conferma vi sarebbe anche dai consumi elettrici.

Ma torniamo a cosa accadde quella mattina, 4 ottobre 2023, con Manuela che “un po’ intontita”, come spiega Quarto Grado, seguirebbe le istruzioni di Louis. A quel punto avrebbe chiuso la basculante del box, poi apre la porta tagliafuoco sapendo già di trovarci un corpo, e non avendo alcuna reazione, se non un piccolo sospiro.

La donna sale al primo piano e chiama il vicino moldavo, chiedendogli con insistenza di scendere in garage. Il condomino scende quindi le scale e quando arriva al piano meno uno si accorge di Louis, che proprio in quegli istanti esce dall’ascensore, un particolare che, come sottolinea Quarto Grado, ha insospettito gli inquirenti, visto che la donna non avrebbe avuto il tempo di avvisare Louis come entrambi hanno dichiarato in fase di sit/interrogatorio.

PIERINA PAGANELLI, LOUIS ERA GIA’ SULLA SCENA DEL CRIMINE?

Chi indaga pensa che Louis doveva già essere in garage e Manuela, che ha risposto a tutte le domande del procuratore, lo ha confermato durante il recente interrogatorio. Manuela Bianchi si accorge anche di un barattolo rotto dietro la porta tagliafuoco, un dettaglio di cui la stessa donna parla anche durante la prima chiamata con i soccorritori, raccontando di “barattoli in mano”. Questa frase ha però insospettito gli inquirenti: come poteva sapere Manuela che quei barattoli erano in mano a Pierina Paganelli? L’olio delle conserve fuoriuscito ha forse sporcato le scarpe dell’assassino?

Quando poi Manuela, alle 8:38, risale la rampa del garage dopo che sono arrivati i soccorritori, inizia a farsi delle domande: perchè Louis era lì, come poteva sapere di Pierina Paganelli morta, ha qualcosa che fare con l’omicidio? Una domanda che rivolge all’amante in questura quel pomeriggio.

“Dimmi che non dobbiamo temere niente per questa cosa, ti prego” e lui replica: “Non cambia niente tra noi”, una risposta un po’ criptica. La nuova versione di Manuela Bianchi, oltre a far finire la stessa sul registro degli indagati, ha ovviamente compromesso la posizione di Louis Dassilva, oggi come non mai il primo sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Quest’ultimo, tramite i suoi avvocati, fa comunque sapere che Manuela Bianchi non è attendibile: verità o una mossa estrema?