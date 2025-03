Manuela Bianchi e Louis Dassilva oggi in aula per l’incidente probatorio stabilito per cristallizzare la clamorosa nuova versione della donna sulla mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. I figli della vittima le hanno lanciato un appello affinché “trovi il coraggio di dire tutto ciò che sa” alla luce del nuovo resoconto dei fatti fornito a ben 17 mesi dal delitto.

Sposata con uno di loro, Giuliano Saponi, Manuela Bianchi avrebbe deciso di rivelare quanto a sua conoscenza dopo così tanto tempo per “paura e per amore” dell’unico indagato per l’omicidio, il senegalese Louis Dassilva. Avrebbe quindi taciuto, secondo i suoi consulenti Nunzia e Davide Barzan, per il timore di subire minacce o pressioni e perché legata al 35enne da un sentimento che la vedrebbe legata a lui ancora oggi. Manuela Bianchi oggi è indagata per favoreggiamento: secondo gli inquirenti, avrebbe coperto l’assassino della suocera omettendo dettagli fondamentali per la corretta ricostruzione degli eventi.

Pierina Paganelli, i figli sperano nella collaborazione di Manuela Bianchi

Per oltre un anno dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi ha sostenuto di aver trovato il corpo della suocera da sola nei garage di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre 2023. Poche settimane fa ha cambiato versione localizzando sulla scena del ritrovamento proprio l’amante Louis Dassilva, accusandolo di fatto di averle suggerito come comportarsi con gli altri vicini di casa e i soccorritori. L’uomo sostiene che si tratti di menzogne per incastrarlo, e oggi in incidente probatorio la donna viene sentita alla presenza dello stesso senegalese.

I figli di Pierina Paganelli sperano nella collaborazione di Manuela Bianchi in tribunale: Giuliano, marito della donna, e i fratelli Giacomo e Chiara Saponi hanno rotto il silenzio, come riporta Il Resto del Carlino, a poche ore dall’attesa udienza che vede gli amanti faccia a faccia per la prima volta dopo l’iscrizione della Bianchi nel registro degli indagati per favoreggiamento. “Finalmente ha capito che deve dire la verità“, ha dichiarato Davide Barzan in merito alla posizione della donna sua assistita. Non si esclude che possa aver tenuto nascosti altri dettagli e che voglia rivelarli proprio adesso.