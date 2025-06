A Ore 14 Sera sono stati mandati in onda una serie di note vocali inviate da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, ad un’amica, riguardanti Valeria Bartolucci, ex amica nonché moglie di Louis Dassilva, quest’ultimo indagato e arrestato per l’omicidio di Rimini. Queste note vocali dovrebbero risalire al periodo successivo all’aggressione subita da Manuela Bianchi dalla stessa Valeria Bartolucci, aggressione che venne tra l’altro ripresa dalle telecamere de La Vita in Diretta, avvenuta sotto casa delle due. “Nel periodo in cui mio marito è stato all’ospedale – racconta la nuora di Pierina Paganelli all’amica – fra me e Louis c’era del tenero e sicuramente lui lavorava molto anche in casa su questa cosa “Manuela è da sola, le prepariamo questo e le facciamo quest’altro”. Questa cosa ha aumentato la conoscenza che avevamo prima – ha continuato Manuela Bianchi – e lei con le persone alle quali si attacca molto”.

Quindi ha proseguito Manuela Bianchi: “E’ vero che è protettiva, cioè, lei non ha una via di mezzo. Lei è esagerata qualunque cosa faccia. Per esempio, nel periodo che si è attaccata a me, durante l’estate del 2023, era morbosa ma io non riuscivo a liberarmi dagli inviti, vieni a fare colazione, vieni a vedere un film con noi, che nella mia testa io pensavo, se potessi stare insieme da sola con un marito così…, perchè qualcuno in più? E’ vero che sono sposati da 4 e 5 anni e stanno insieme da 8 e 9 anni e non è come i primi giorni, ma così tanto insistente… lei mi diceva che non aveva mai abbracciato nessuno neanche le sue amiche ma ogni volta che ci vedevamo lei mi abbracciava e mi teneva stretta. E’ per questo che io le ho dato fino ad adesso il beneficio del dubbio”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI: “SEMPRE ZITTA MA ORA…”

Quindi la nuora di Pierina Paganelli ha concluso: “Io sono sempre stata zitta, mi ha chiamata in tutti i modi, mi ha scritto qualunque cosa, mi ha rovinato qualunque cosa, ha fomentato Louis contro di me, ha scritto ovunque, ha fatto minacce di ogni genere e pesanti, che mi sfregia, che mi uccide, che mi toglie la luce dagli occhi, le parole peggiori, che mi soffoca, che quello e che quell’altro. Sono sempre stata zitta fino all’altro giorno che poi mi ha menata.

Quindi aggiunge: “Cioè ti ama, ucciderebbe per te e la dico grossa perchè in questo caso può voler dire molto quello che sto dicendo, ti odia, ti ucciderebbe, lei è una persona così, perciò è capace di dare tanto a chi ama, tu la senti sempre che lei dentro cova”. Le note vocali di Manuela Bianchi sono state commentate anche da Chiara Rinaldi, legale di Valeria Bartolucci, che esordisce dicendo: “La situazione attuale è di vigile attesa, come è sempre stato detto, attendiamo gli sviluppi di fronte alla corte d’Assise”.

PIERINA PAGANELLI, AVVOCATO VALERIA BARTOLUCCI: “LEI NON E’ INDAGATA”

Quindi ha aggiunto: “Intanto l’audio che è stato fatto ascoltare, sarebbe importante precisare, ogni volta che le persone sono state intercettate, sia con captazioni ambientali che telefoniche, erano assolutamente coscienti di essere intercettate, quindi il peso che si può dare a determinate dichiarazioni sapendo di essere intercettata, deve essere sempre calibrato molto bene, se io so di essere intercettata riferisco delle cose”.

Poi ha aggiunto: “Io assisto la signora Bartolucci che non è quello riferito e riferibile all’omicidio di Pierina Paganelli, che al momento la signora Bartolucci per quanto ne sappiamo non è indagata per il reato di favoreggiamento, diversamente da quanto è stato propinato da una serie di personaggi tv, in questo momento posso solo riprendere quello che sento e vedo e leggo, e mi viene da pensare, se la signora Bianchi era a conoscenza e sapeva di essere intercettata – mi pare l’abbia persino detto sin dal giorno zero – allora dopo due o tre mesi a maggior ragione bisogna fare un po’ la tara di quello che riferiva telefonicamente e negli ambienti da lei frequentati”.

PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE SU MANUELA BIANCHI

Interessanti infine sono anche le dichiarazioni di Roberta Bruzzone, criminologa e consulente di Louis Dassilva, sempre in merito alla figura di Manuela Bianchi. “La Bianchi, quando Giuliano ha questo incidente molto anomalo (a maggio 2023 ndr), ha manifestato che poteva essere stato Louis – non in maniera così esplicita – ad aver prodotto quel danno, quindi mesi prima dell’omicidio lei era convinta che Louis fosse responsabile di questa aggressione, lo sospettava fortemente, e comunque sia questo non le ha impedito di intensificare questa relazione: tu ipotizzi che quest’uomo possa aver fatto del male a tuo marito non la interrompi, la intensifihci e poi muore la suocera e continui ad incontrarlo anche nei luoghi vicino al decesso”.