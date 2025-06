Torna sul caso di Pierina Paganelli il programma di Canale 5 Pomeriggio 5 News, che ieri ha mandato in onda l’ultima puntata della stagione invernale. Il talk, condotto da Myrta Merlino, ha trasmesso un audio esclusivo inviato dalla povera 79enne di Rimini — assassinata brutalmente con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 — al figlio Giuliano Saponi.

Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone: "Ci saranno sorprese a processo"/ "Manuela Bianchi? Che coincidenza..."

Quest’ultimo è il marito di Manuela Bianchi, l’amante di Louis Dassilva (attualmente in carcere con l’accusa di omicidio premeditato), e a maggio del 2023 — quindi cinque mesi prima della morte della donna — è stato vittima di un misterioso incidente mentre si trovava in bicicletta a poche centinaia di metri dalla propria abitazione in via del Ciclamino. Gli inquirenti sospettano fortemente che quanto accaduto a Giuliano e l’omicidio di Pierina Paganelli siano collegati, ma al momento non sono ancora riusciti a stabilire un nesso preciso.

Davide Barzan, incendiata auto: "Non escluso gesto doloso"/ Gianluigi Nuzzi: "Seminatori di odio in festa"

PIERINA PAGANELLI, L’AUDIO INEDITO: “PER LA PRIMA VOLTA HA AVUTO UN CONTATTO”

In ogni caso, il marito di Manuela Bianchi ha rischiato di morire: dopo essere rimasto per alcuni giorni in coma, si è risvegliato senza alcun ricordo dell’accaduto. Pomeriggio 5 ha mandato in onda una nota vocale che Pierina aveva inviato a un certo Dado — la cui identità non è stata resa nota — in cui racconta il momento esatto in cui il figlio si è risvegliato nel letto d’ospedale.

“Per la prima volta oggi ha avuto un contatto con me”, racconta la donna al suo interlocutore, spiegando che, quando si è recata in ospedale per incontrare Giuliano, lui l’aveva guardata, poi le aveva fatto un piccolo sorriso e le aveva stretto la mano. “È stata una grande emozione”, dice ancora Pierina Paganelli nell’audio, gentilmente concesso dai figli alla trasmissione di Canale 5.

Omicidio Pierina Paganelli, Davide Barzan contro Valeria Bartolucci/ "Va indagata per favoreggiamento"

PIERINA PAGANELLI, L’AUDIO INEDITO: IL GIALLO DELL’INCIDENTE

La 79enne, testimone di Geova, che troverà la morte pochi mesi dopo nel garage di casa, descrive quel momento come “il giorno più bello della mia vita”, definendolo un evento “incredibile” — come in effetti non poteva che essere. Come accennato, Giuliano Saponi era stato dato quasi per spacciato nelle ore successive all’incidente, essendo stato trovato in condizioni disperate. Fortunatamente, si è ripreso e, dopo mesi difficili, è riuscito a tornare faticosamente alla vita di prima, affrontando però i traumi che si sono susseguiti: la morte della madre e la scoperta del tradimento della moglie, forse proprio con l’assassino della donna che l’ha messo al mondo.

Nelle ultime settimane i riflettori sul giallo di Rimini si sono un po’ spenti, complice anche l’attenzione mediatica — a tratti eccessiva — nei confronti del delitto di Garlasco. Tuttavia, le indagini sono arrivate ad una svolta: per gli inquirenti Louis Dassilva ha agito da solo e premeditando l’assassino della povera donna, in quanto da intralcio sia alla sua relazione extraconiugale che a quella con la moglie Valeria Bartolucci: vedremo però se il caso riserverà ulteriori colpi di scena. Qui il video con l’audio di Pierina Paganelli.