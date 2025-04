Pierina Paganelli, Manuela Bianchi ricostruisce la sera del delitto…

Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque sono stati ricostruiti alcuni dei punti salienti del lunghissimo interrogatorio a Manuela Bianchi relativo a quella che lei sostiene essere “tutta la verità” su quanto accaduto tra lei, Pierina Paganelli, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci nei periodi immediatamente precedenti alla morte dell’anziana signora riminese che dal 3 ottobre 2023 resta ancora avvolta da una spessa coltre di mistero: fino ad oggi le indagini si erano incentrate soprattutto (o meglio, esclusivamente) su Louis Dassilva, ma la figura di Manuela Bianchi – che precisiamo non essere indagata – si è fatta via via strada con la sua posizione attualmente al vaglio.

Partendo proprio da quella giornata del 3 ottobre, Manuela Bianchi ha ricordato che quella sera “verso le 18” incontrò Loris e il padre nel cortile di via del Ciclamino e dopo aver notato Louis “al balcone” racconta di averlo invitato “a casa mia assieme a Loris”: dopo che l’amante se ne andò “non siamo più usciti, abbiamo cenato e poi ascoltato l’adunanza dei testimoni di Geova che è finita alle 21:45“; mentre sulle condizioni di salute dell’amante in quel momento ha detto di ricordare che “aveva male”, ma mettendo in chiaro che “non ricordo se zoppicasse“.

Passando dalla notte della morte di Pierina Paganelli alla relazione con lo stesso Louis Dassilva, Manuela Bianchi ha spiegato agli inquirenti che “inizialmente da parte mia non c’era molto interesse” e che pian piano le cose tra loro sarebbe cresciute anche se “mi spaventava che eravamo entrambi sposati e io stavo vivendo una situazione familiare difficile”; il tutto arrivando fino al momento in cui “avevamo parlato di famiglia e di progetti futuri” che l’amante non concretizzava dicendo che “c’erano delle cose da sistemare” e prendendo tempo, pur sottolineando che per lei Louis è stato “l’uomo che ho amato di più in vita mia”.

E da Louis a Pierina Paganelli – infine – il passo per Manuela Bianchi è stato breve, con la conferma che dal conto suo ha sempre pensato di “avere un buon rapporto con mia suocera” anche se in passato ci furono non poche “frizioni”: tra queste ricorda in particolare il litigio del 19 aprile quando “sono andata via di casa lasciando mio marito” e l’anziana le chiese un confronto nel quale “mi disse che non avevo mai amato mio marito, che pensavo di essere superiore, che avevo fatto fare a suo figlio una vita triste perché non mi ero ripresa dalla morte di mia madre”.

In quell’occasione Manuela Bianchi ricorda che scoppiò a “piangere e disse che stavo facendo la vittima“, mentre in un secondo momento in quella stessa giornata il marito le chiese “di andare di nuovo su da mia suocera”, trovandoseli entrambi davanti con Pierina Paganelli che “faceva finta di niente sostenendo che non avesse detto quelle cose. Mi ha dato anche un bacio sulla guancia – conclude la ricostruzione di Pomeriggio 5 – e poi ha detto che parlavo male di Giuliano ma che alla fine di casa ero andata via io lasciando anche mia figlia”.