Pierina Paganelli, legame tra omicidio e “strano incidente” del figlio?/ Le rivelazioni di una vicina

L’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate e trovata cadavere nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini il 4 ottobre scorso, ha un legame con quanto accaduto al figlio mesi fa? Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo è in ospedale a seguito di quello che i conoscenti descrivono come “uno strano incidente” avvenuto il 7 maggio a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, finito in coma per l’esito di una presunta caduta dietro cui potrebbe celarsi una verità utile a ricostruire i contorni del delitto.

Mentre le indagini avrebbero imboccato anche l’asse di una possibile pista familiare, le parole della vicina di casa di Pierina Paganelli irrompono nelle cronache attraverso i microfoni della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2. Il programma condotto da Milo Infante ha intervistato la donna, la cui identità resta anonima, che ha descritto quanto sarebbe emerso in merito all’incidente occorso al figlio dell’anziana. Al momento, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Pierina Paganelli non risultano indagati, ma le ombre intorno al delitto non smettono di insistere sulla ricostruzione dei fatti.

Pierina Paganelli, una vicina parla dello “strano incidente” che ha coinvolto il figlio della vittima

Poche ore fa, il racconto di una vicina di casa di Pierina Paganelli è stato oggetto di un servizio di Ore 14 sul caso della 78enne uccisa a Rimini. Il cadavere dell’anziana, colpita con almeno 17 coltellate, sarebbe stato ritrovato dalla nuora nel garage sotterraneo del condominio e sarebbe stata la stessa a dare l’allarme. L’attività investigativa si sarebbe presentata da subito particolarmente complessa e gli inquirenti starebbero esplorando a tutto campo ogni pista, compresa quella familiare. La nebbia sul delitto di Pierina Paganelli sembra infittirsi alla luce di quanto trapelato dalle testimonianze di alcuni conoscenti, che hanno parlato dell‘incidente che ha coinvolto il figlio della vittima il 7 maggio scorso. Un episodio “strano”, da più parti definito misterioso, che non si escluderebbe avere un legame con la morte dell’anziana.

Il figlio di Pierina Paganelli sarebbe stato sentito da chi indaga nell’alveo degli interrogatori disposti per capire chi l’ha uccisa, in una serrata caccia al killer che tiene impegnati gli investigatori da giorni. L’uomo si trova in ospedale, costretto a un lungo ricovero dopo il coma proprio a seguito dell’incidente avvenuto mesi fa. “Una domenica – ha raccontato la vicina a Ore 14, inquadrando il fatto nella cornice di una brutale aggressione – abbiamo saputo che il figlio aveva avuto un incidente gravissimo. All’inizio si pensava che fosse caduto nel fosso a 50 metri dal nostro comprensorio, invece dopo si è venuto a sapere che l’avevano malmenato, fracassato il viso, e la testa praticamente. Bicicletta illesa, casco illeso, lui nessun graffio in tutto il corpo. È entrato in coma, c’è stato credo circa 3 mesi. Non è più quello di una volta, non si ricorda più neanche del cane che ha. Tutti qui hanno un po’ collegato le due cose, tra l’incidente del figlio e l’omicidio della sua mamma. La gente ha paura, tutti abbiamo paura qui perché non ci aspettavamo un episodio del genere“.











