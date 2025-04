Loris Bianchi, finito al centro delle polemiche sull’omicidio di Pierina Paganelli, è stato ospite stamane di Storie Italiane insieme alla sua futura moglie, Serena: “Abbiamo letto cose pesanti – racconta lei – è stata spoilerata la data delle nostre nozze, con commenti sotto che dicevano che ci sarebbero venuti a prendere a sassate e un paio di mie amiche hanno deciso di non venire il giorno delle nozze dopo aver letto dei commenti su Loris Bianchi. Cose che mi hanno fatto male ma che mi hanno fatto capire come siano le persone”.

E ancora: “Si sono allontanate da me dicendomi che avrei dovuto avvisarle di questa persona, che non si fidano e che sono preoccupate per la mia vita, addirittura io rischio la vita a stare con lui o che sono manipolata o che cerco visibilità, si sono estraniate non parlandomi più, decidendo di non venire il giorno del mio matrimonio”.

Eleonora Daniele ribatte: “Vi assicuro che Serena non voleva apparire, quindi escluso la questione visibilità, ed è inoltre molto preoccupata per Loris, in questo vostro momento di felicità che viene interrotto da quanto sta accadendo, da queste brutte minacce, anche perché tu non c’entri nulla con l’omicidio di Pierina Paganelli, la posizione di Loris è molto delineata e chiara, a meno che non vi sia un altro colpo di scena, ma sinceramente di venirvi a minacciare…”.

Serena aggiunge: “La data del matrimonio ce la siamo trovata sui social, la conoscevano solo persone a noi molto vicine. Ne abbiamo la certezza che sia stata una ex amica a spoilerare la data”. Loris Bianchi ha poi preso la parola: “C’è un grande amore fra di noi, non mi aspettavo fosse così dolce, oltre ogni misura, una ragazza che mi ha sorpreso tanto”.

Poi ha spiegato: “Questi hater da come parlano hanno bisogno di far vedere che sanno le cose, hanno bisogno di vivere la vita degli altri perchè la loro non ce l’hanno forse”. Serena ha aggiunto sulla sua situazione: “La mia famiglia si fida di me, mi vedono felice e allora basta questo. E’ preoccupata la mia famiglia per le minacce ma sulla posizione di mio marito ci posso mettere la mano sul fuoco, mi ha fatto solo del bene e sono sicura al 100% di lui”.

PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI E LA MOGLIE SERENA: “DENUNCE GIA’ PARTITE”

Quindi ha ribadito: “Un paio di amiche strette se ne sono andate, mi hanno dimostrato che non era così, per fortuna tante altre mi sono state vicine mostrandomi ancora più il sostegno, quindi ho capito che erano i rapporti che volevo al mio fianco. Queste minacce le abbiamo denunciate, stiamo aspettando la conclusione delle indagini per far partire le denunce sociali. La polizia postale riesce a identificare chi c’è dietro queste minacce”.

Loris aggiunge: “Sono denunce partite mesi fa, è un anno che ci vado dietro, poi ultimamente è stata toccata anche Serena. Sul lavoro – prosegue – non ho avuto più problemi. I miei amici, condomini e conoscenti mi hanno sempre fatto da scudo, mi hanno sempre aiutato, sono stato protetto e mai nessuno se ne è andato, per me questo è stata una fortuna. All’inizio avevo avuto dei problemi sul lavoro perchè i miei colleghi sono entrati in allarme, avevano paura che qualcuno si potesse impaurire e togliere quindi l’appalto dei nostri lavori.

Mi hanno chiesto di mettermi un paio di mesi da parte”. Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane, ha concluso dicendo: “Serena era molto emozionata di stare qui con noi e vorrei ribadire che è stata difficilissimo convincerla di andare in onda e fino a poco prima della trasmissione mi ha spiegato di avere timore di parlare, poi si è sciolta abbastanza. Visto che manca pochissimo al matrimonio hanno paura che quel giorno vi siano dei problemi per le minacce ricevute sui social, vivono questa felicità ma con un po’ di tensione”. Loris conclude: “Finita la trasmissione vedrete che apriranno le gabbie nei social ma ho seguito il tuo consiglio e non li guardo più”.