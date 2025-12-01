A Storie Italiane e Mattino 5 le novità su Pierina Paganelli: oggi è stato sentito in aula Loris Bianchi e procede l'udienza per l'incidente di Giuliano

Durante la diretta odierna di Storie Italiane – la trasmissione in onda ogni mattina su Rai 1 con Eleonora Daniele – si è tornati a parlare dell’ormai (tristemente) noto caso di Pierina Paganelli che dopo una lunghissima serie di indagini si è avviato al processo lungamente atteso a carico di Louis Dassilva, considerato dagli inquirenti gli unico probabile responsabile dell’omicidio dell’anziana signora di Rimini; “incastrato” apparentemente solo dalle parole dell’ex amante del senegalese, la nuora di Pierina Paganelli Manuela Bianchi.

Famiglia del bosco: accettata una casa temporanea/ Sindaco: "Ora serve l'accordo con gli assistenti sociali"

Partendo proprio dal processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, è bene dire che in queste ore c’era grande attesa per le dichiarazioni di Loris Bianchi, fratello di Manuela: proprio questi, infatti, secondo i difensori dell’indagato potrebbe essere il reale responsabile dell’omicidio e le ipotesi – soprattutto mediatiche, ma non solo – erano di un forte pressing da parte dei legali del senegalese; mentre nelle prossime ore verranno sentiti anche i condomini di Via del Ciclamino per ricostruire nel dettaglio quanto è accaduto la mattina del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli.

Pierina Paganelli: domani in aula i condomini di via del Ciclamino/ Attesa la deposizione di Loris Bianchi

Pierina Paganelli, Loris Bianchi: “Udienza tranquilla, ma è chiaro che contro di me non ci sia nulla”

Davanti al tribunale in cui si sta tenendo il processo per la morte di Pierina Paganelli, i microfoni di Rai 1 hanno intercettato Loris Bianchi in compagnia del suo avvocato – il dottor Davide Barzan – mentre abbandonava l’aula: l’uomo – leggermente infastidito dall’enorme attenzione mediatica – ha ricordato che “sono stato attenzionato [tra gli indagati] due anni fa ed è stata la stampa a voler creare contenuti dove non c’erano”.

Pierina Paganelli/ Manuela “Incidente Giuliano? Non ho sospettato subito di Louis ma c'è un episodio...”

Ad avviso di Bianchi “se Dassilva è colpevole [per l’omicidio di Pierina Paganelli] lo deciderà la giuria“, spiegando che in aula lui si sarebbe “limitato a descrivere la persona che ho conosciuto”: non vi sarebbe stato, insomma, nessun pressing da parte dei legali dell’indagato – e lo conferma anche il dottor Barzan -, con un’udienza che si sarebbe rivelata “molto più tranquilla” delle attese, quasi (addirittura) completamente inutile.

“Aspettavo – ha spiegato, infatti, Bianchi ai microfoni di Mattino 5 dopo l’udienza per la morte di Pierina Paganelli – qualche domanda più interessante, ma non mi hanno chiesto nulla di che”, definendolo più che altro “un ripasso” di quanto aveva già dichiarato; mentre il dottor Barzan ha aggiunto che “nella parte finale il giudice ha rafforzato l’alibi di Manuela, Loris e Giorgia perché effettivamente quella sera erano assieme”, precisando che “si evince che il signor Bianchi è uscito dall’immobile alle 22:50, raggiunge l’autovettura e poi è stato ripreso da una rotonda”.

Contestualmente, emerge che i giudici hanno deciso di non archiviare l’indagine sul famoso incidente del figlio di Pierina Paganelli – Giuliano Saponi -, dando la possibilità agli inquirenti di approfondire la tesi dei legali dell’uomo: a loro avviso, infatti, l’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto contundente (forse una mazza da hockey in gomma) e si potrebbe presto aprire un nuovo fascicolo con l’ipotesi di tentato omicidio; probabilmente – ma per ora è solamente un’ipotesi – nuovamente a carico di Louis Dassilva.