A Storie Italiane si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre del 2023, forse da Louis Dassilva, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. In collegamento vi era il fratello di Manuela Bianchi, Loris Bianchi, che ha inizialmente spiegato: “Molte volte ho ricevuto le notizie dagli inviati stessi, è capitato. Io ho sempre avuto la fortuna di avere le spalle larghe, non mi faccio abbattere da determinate notizie perché le prendo con molti dubbi, poi pensandoci alcune cose possono fare male”.

Sull’interrogatorio di 13 ore di Manuela Bianchi, Loris ha spiegato: “Io sono all’oscuro di quello che lei ha detto, l’ho vista solo due volte dopo l’interrogatorio e non mi ha detto volutamente, insieme agli avvocati, cosa ha detto. Comunque è diverso mentire su questa situazione, non ha partecipato ad un omicidio. Comunque se mi avesse detto qualcosa lo direi”.

PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI E LE NUOVE MINACCE

Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris Bianchi, in collegamento con Storie Italiane, aggiunge: “Loris non è a conoscenza di quanto dichiarato da Manuela nelle oltre 30 pagine di verbale, Manuela ha ricostruito la mattinata del 4 ottobre del 2023, giorno del ritrovamento del cadavere, quindi Loris non può sapere cosa è successo”.

E ancora: “Anche Manuela a Loris ha sempre dato la stessa versione, cercando sempre di tutelare l’amore per Louis Dassilva. Finalmente ha deciso di collaborare e di rispondere a tutte le domande, quindi siamo orgogliosi, abbiamo spinto Manuela a dire tutto quello che sapeva, anche per aiutare le indagini, perché ricordiamoci che la vera vittima è la signora Pierina Paganelli che non c’è più”.

Loris Bianchi ha poi ripreso la parola dicendo: “Sono arrivate nuove minacce? Insulti, dove darmi una mano dalla studio, io non so come definire questa gente oltre che i maiali, come arrivano ad avere queste persone ad avere questo odio nei miei confronti e verso la mia futura moglie”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN SU LORIS BIANCHI: “E’ IL PIU’ CREDIBILE”

Barzan aggiunge: “Ricordiamo che Loris Bianchi è la persona che tra l’altro è ritenuta la più credibile dagli inquirenti”. Secondo il direttore di Oggi, Andrea Biavardi: “Andare in tv tutti i giorni purtroppo bisogna aspettarsi questa reazione”, riferendosi alla sovraespozione mediatica. Per Barzan però: “Loris non è mai stato iscritto sul registro degli indagati e non lo sarà mai, è fuori dall’inchiesta e non è detto che se viene in televisione deve essere insultato.

E ancora. “Abbiamo in studio due persone che si occupano dei social e per Loris Bianchi abbiamo 270 pagine tutte registrate di offese nei suoi confronti e queste persone verranno denunciate una per una, così capiranno cosa vuol dire dare un giudizio”. Loris Bianchi ha aggiunto: “Noi cerchiamo mediaticità? Noi veniamo assaliti quotidianamente dai giornalisti, non è una cosa che noi ricerchiamo. La gente deve capire che siamo stressati dai giornalisti che fanno il loro lavoro, ma spesso cediamo. Molte volte non volevo parlare ma alla fine ho risposto messo alle strette”.