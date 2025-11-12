Pierina Paganelli, Loris Bianchi: "Rapporto improprio con Manuela? Fake news"/ "Giuliano era geloso ma..."

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, PARLA LORIS BIANCHI

Loris Bianchi, nelle ultime ore, è diventato una figura centrale nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, dopo essere stato tirato in ballo nell’ultima udienza con una domanda della difesa, poi non ammessa. Lunedì sarà in aula, chiamato a testimoniare.

«Rispetto a tante altre cretinate a cui sono stato abituato in questi ultimi due anni, questa forse è stata la più forte», ha dichiarato Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’imputato Louis Dassilva. La sua amarezza è rivolta ai «professionisti che usano e cavalcano queste fake news per distruggere le persone, perché non hanno un’altra via».

Ne ha parlato durante la trasmissione Dentro la notizia, su Canale 5, spiegando quanto queste insinuazioni lo abbiano ferito: per questo chiede un intervento serio. In vista della sua testimonianza di lunedì, e delle possibili domande sul rapporto con la sorella Manuela, ha precisato: «Due fratelli sono normalmente legati, ma non era il nostro caso, perché mia sorella mi chiama fratello “degenere”, visto che sparivo e non mi facevo vivo. Con gli affetti familiari sono sempre stato molto schivo».

I due si sarebbero riavvicinati, ha raccontato, quando Loris ha percepito che la sorella e la nipote stavano attraversando un periodo difficile: «Prima ci sentivamo poco, al punto che una volta mi rimproverò perché ci eravamo sentiti dopo sei mesi».

LA GELOSIA DI GIULIANO SAPONI PER LORIS BIANCHI

Nel corso del programma è stato trasmesso un documento inedito: un passaggio dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, in cui la donna ricorda il rapporto tra il fratello e il marito Giuliano Saponi.

«Non è mai stato idilliaco, probabilmente per colpa di entrambi. Giuliano provava una gelosia incredibile nei confronti di mio fratello, perché diceva che, anche se ci eravamo sposati, io avevo lasciato il mio cuore nella mia vecchia famiglia. Diceva che avevo cresciuto lui come un bambino e trattato mio padre come se fosse mio marito. Per lui, quindi, l’amore che avevo provato per mio fratello e mio padre non l’avevo provato per lui. Anche dopo sposati mi ripeteva questa cosa».

A proposito del cognato, Manuela ha aggiunto che «Loris non era contento del comportamento che Giuliano aveva con me. C’era poco dialogo e non erano amici per la pelle». Dopo aver visto il servizio, Loris Bianchi ha spiegato di essere venuto a conoscenza di quei dubbi solo durante una telefonata con la sorella: «Per me era solo una cattiveria per farle del male. Penso non sia normale essere gelosi fino a questo punto».

IL RAPPORTO CON PIERINA E I SOSPETTI SULL’AMANTE

Bianchi ha poi commentato la questione della frase “Giustizia è stata fatta”, da lui pronunciata alla sorella Manuela dopo l’omicidio, come emerso da un’intercettazione: «Se lo ridirei? Non lo so. Mi sono trovato in una condizione che non avevo mai vissuto. Lasciamo stare una frase detta per rabbia o altro: dopo ho anche detto che bisogna fare giustizia per lei».

Sul rapporto con Pierina Paganelli, ha ricordato la capacità della donna di “fare gruppo”, pur non essendole particolarmente vicino. Quando gli è stato chiesto chi ci fosse dietro l’incidente del cognato Giuliano Saponi, Bianchi non ha voluto rispondere «per rispetto della Corte e del presidente», pur ipotizzando che si sia trattato di una spedizione punitiva. Ha aggiunto anche: «Ho un’idea, ma non vuol dire che sia la verità».

Infine, ha parlato dei sospetti della vittima riguardo all’amante della nuora: «Mia sorella lo ha detto chiaramente: aveva riferito al marito e ai cognati di avere il cuore occupato da un’altra persona, quindi Pierina lo ha saputo di conseguenza. Penso che nessuno avesse individuato chi fosse».

Al suo fianco era presente Davide Barzan, criminalista e consulente della famiglia Bianchi, che ha ribadito come si stia valutando l’ipotesi di sporgere querela per la domanda choc emersa in aula.