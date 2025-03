Loris Bianchi, fratello di Manuela, è stato intervistato da Quarto Grado nell’ambito dell’omicidio di Pierina Paganelli: “Perchè Valeria lancia delle accuse da settimane? Perchè secondo me le è stato insegnato bene il mettere caos – le prime parole di Loris – è l’unica maniera per sviare l’attenzione, una persona intelligente e normale sa bene che io non posso passare sotto la Cam 3 perché ho collaborato subito con le indagini sulla morte di Pierina Paganelli. Ho dato i vestiti giusti, le mie intercettazione e i rilevamenti sono stati conformi a quanto detto”.

Ma che idea si è fatto Loris Bianchi sul famoso audio di Valeria spuntato nelle ultime settimane: “E’ stato un canto del cigno – commenta – come se stesse vedendo la fine ed ha provato di tutto per deviare l’attenzione ma non possiamo giudicare una persona, dietro una persona che appare spavalda ci possono essere cose che noi non sappiamo”.

E ancora: “Io non ho mai capito perchè non si parla alla fine dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. C’è questo capello? Prima identifichiamolo e poi parliamone, possiamo fare tutte le supposizioni del mondo ma rimangono solo chiacchiere, difficile parlare di una cosa che non si conosce”.

Di nuovo sull’audio di Valeria Bartolucci che dà la sua versione sull’omicidio di Pierina Paganelli: “Ci denuncia ma dice anche che è stata partecipe. E’ una cosa un po’ grave che mi ha toccato. C’è una telecamera che mi ha beccato tornare a casa quella sera negli orari giusti, non ho il dono del teletrasporto senza essere visto. A me piacerebbe molto incontrarla, avere un confronto con lei, non posso farlo davanti a casa perchè dice che porta in giro un coltello che ha paura di me, ma voglio sapere che cosa ha contro di me. Se ce l’hai con mia sorella ti do tutte le ragioni del mondo, ma io cosa ti ho fatto?”.

Su Louis: “Gli chiesi come mai fosse andato a rompere le scatole a mia sorella e lui mi disse che è la donna che qualsiasi sano di mente vorrebbe al suo fianco, così mi ha detto. Per quello che mi è stato raccontato direttamente, era una questione forte, e mia sorella senza dubbio. Io avrei voluto che mia sorella rimettesse a posto il suo matrimonio”.

E ancora. “Consideravo Louis un amico in quanto si è dimostrato tale, ci siamo conosciuti per poco ma è più di un amico”. Loris Bianchi è preoccupato per questi continui sospetti verso di lui sull’omicidio di Pierina Paganelli? “A me non interessa dell’opinione di 4 cretini su Youtube anche perchè tutto nero su bianco. L’unica cosa che mi può spaventare è che c’è molta violenza, io che ne so che uno di questi 4 disgraziati mi incontra per strada e mi tira una mazzata dietro alla coppa?”.

Quarto Grado si è domandato anche quale fosse l’alibi di Manuela Bianchi nel giallo di Pierina Paganelli? Di fatto la versione della nuora della vittima si basa sulle parole della figlia di Manuela, che è stata sentita quando all’epoca era minorenne, e che era presente con la donna e il fratello Loris in casa, al momento dell’omicidio. Le parole della figlia di Manuela cristallizzano quindi l’alibi della mamma e dello zio, quindi la ragazza viene creduta.

Il professor Picozzi aggiunge: “Potrebbe essere risentita, ma dubito, ma lei è assolutamente credibile e poi è estremamente difficile che una ragazzina così giovane, neanche maggiorenne all’epoca, sia capace di mentire in una situazione di tale gravità e di tenere la menzogna. I figli rappresentano un alibi? Quando sono così grandi sicuramente molto più di quando sono piccoli, quando sono piccoli rispondono in base a quello che i grandi si aspettano di sentire da loro mentre quando sono più grandi, come in questo caso 17 anni, questa libertà di risposta è molto maggiore”.