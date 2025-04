Quarto Grado si è soffermato ieri sul giallo di Pierina Paganelli e su un dettaglio inedito riguardante Louis Dassilva e un furgone bianco. Il video è interessante perchè girato il 6 maggio 2023, poche ore prima l’incidente sospetto di Giuliano Saponi, travolto forse da un furgone pirata il 7 maggio mentre si reca al lavoro in bicicletta. Louis Dassilva quella sera gira un video di una cena fra amici, un filmato importante anche perchè Valeria, la moglie, racconta che il 7 maggio i due erano a Pesaro per un funerale.

Un alibi che è risultato in realtà un fake visto che proprio Quarto Grado aveva smentito la presenza di Louis e Valeria il 7 maggio al funerale: “Io non ho mai mentito al pm, ma alla stampa sì, è un reato?”, si giustifica la stessa Valeria. Ma torniamo al filmato iniziale, e al video girato da Louis Dassilva: quella sera, nelle immagini in questione, l’arrestato inquadra un furgone bianco un furgone parcheggiato nello stesso stabile dove si sta svolgendo la festa, un van molto simile a quello mai identificato che secondo la polizia avrebbe colpito alla testa, con lo specchietto sinistro, il marito dell’amante.

PIERINA PAGANELLI, IL VIDEO DEL FURGONE BIANCO DI LOUIS: COSA DICE IL PROPRIETARIO

E’ solo una suggestione? Si domanda Quarta Grado, e il talk di Rete 4 è andato ad interpellare il proprietario dello stesso furgone che ha spiegato: “Non so perchè ha fatto il video al furgone, non ne ho idea, forse voleva fare le foto agli adesivi del furgone dove ci sono le mie figlie”, ma Quarto Grado fa notare che in realtà nel filmato registrato dal 35enne senegalese non ci sono questi adesivi.

Perchè quindi era così interessato al furgone? Un mistero, va comunque precisato che nell’ultima perizia circa l’incidente avvenuto a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, viene escluso quasi totalmente che il marito di Manuela Bianchi sia stato investito da un furgone, per diversi motivi, a cominciare dalle misure che non combaciano, dal fatto che la bici sia stata trovata intatta, ma anche per via del fatto che il caschetto dell’uomo sia stato trovato slacciato.

PIERINA PAGANELLI, INCIDENTE GIULIANO E OMICIDIO SONO COLLEGATI?

Ricordiamo che quando Pierina Paganelli è stata ammazzata subito si è messo in collegamento l’omicidio al sospetto incidente avvenuto al figlio pochi mesi prima. Davvero i due eventi sono collegati e hanno la stessa matrice? Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e stanno portando avanti un’indagine parallela, ma al momento tutto fa pensare ad un tentato omicidio ai danni di Giuliano Saponi, come ribadito più volte anche da Davide Barzan, il consulente di Manuela Bianchi.

La verità potrebbe arrivare forse dallo stesso Giuliano che dopo l’aggressione ricevuta ha perso completamente la memoria in merito a tutto ciò che riguardava l’ultimo mese della sua vita.