Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: la difesa chiede la scarcerazione

La difesa di Louis Dassilva sta preparando un ricorso in Cassazione per chiedere la scarcerazione del suo assistito. Sabato scadranno i termini per il ricorso ma la difesa è certa che vi siano i presupposti per poter richiedere tale misura, come spiega “Mattino 5”. La Cassazione, come spiegato, si esprimerà sui vizi di forma e di legittimità, non entrando nel merito alle accuse: entro venerdì, dunque, la difesa presenterà i documenti per chiedere la scarcerazione dell’uomo. Louis è al momento l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli: l’uomo aveva una relazione con Manuela Bianchi, la nuora della vittima, con la quale aveva una relazione extraconiugale, essendo entrambi sposati.

Pierina Paganelli/ Il tribunale del Riesame: “Manuela forse concorrente morale nell'omicidio”

Omicidio Pierina Paganelli, nuovi test sulle immagini della farmacia

Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, morta il 3 ottobre 2023 nel condominio dove viveva, proseguono. La donna è stata uccisa a coltellate nel comprensorio di via del Ciclamino, a Rimini. La Procura ha ora chiesto l’incidente probatorio sul video della farmacia San Marino nel quale si vede una figura di spalle camminare nella strada dove si trova il condominio dove la donna viveva. Si tratta di Louis Dassilva o del vicino di casa che dice di essersi riconosciuto e di essere certo di essere lui? Secondo la Procura, dovrà essere effettuata un’analisi comparativa sulla camminata di Louis Dassilva, in modo tale da capire se fosse lui in quelle immagini oppure il vicino.

Pierina Paganelli, giallo video farmacia/ L'inquilino si riconosce ma davanti agli inquirenti smentisce

L’uomo sarà chiamato a prestare il suo consenso all’analisi ma se non dovesse esserci il suo ok, al suo posto ci sarà un figurante con un aspetto simile. Lo stesso sarà fatto con l’uomo residente in via del Ciclamino, che dovrà decidere se essere disposto o meno ad effettuare il test. Verranno comparati nell’analisi il colore della pelle dei due soggetti, l’altezza e la corporatura.