Quella di oggi sarà una giornata molto importante per quanto riguarda il giallo di Pierina Paganelli. Manuela Bianchi è arrivata in tribunale per cristallizzare le dichiarazioni in sede di interrogatorio, per l’incidente probatorio riguardante i fatti del 4 ottobre 2023.

“Lei ripeterà e probabilmente dirà anche qualche altro dettaglio in più – le parole di Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane – sul giorno del ritrovamento di Pierina, quindi un giorno attesissimo anche perchè in aula ci sarà Louis e quindi il primo incontro fra i due dopo che Manuela Bianchi ha dato la sua versione su quanto avvenne quella mattina”.

Quella di oggi è una giornata molto attesa perchè i legali di Louis hanno annunciato tantissime domande da fare “tenteranno di smontare questa ricostruzione – ha aggiunto l’Arcadio – che per loro non è credibile anche perchè Louis ha ribadito la sua originale versione dei fatti, ovvero, che lui era in casa quella mattina e che Manuela gli disse di scendere dicendo che aveva trovato il corpo di una donna in garage ma senza specificare che fosse il corpo di Pierina Paganelli”.

Ricordiamo che Manuela Bianchi, nel corso dell’interrogatorio dopo il quale è risultata essere indagata per favoreggiamento ma solo in merito al ritrovamento del corpo.

La nuora di Pierina Paganelli ha spiegato di essere arrivata a casa, in garage, poco dopo le 8:00, e di essere stata avvicinata appunto da Louis Dassilva che le preannunciava la presenza di un cadavere nel locale vicino all’ascensore e alle scale.

Un episodio che se confermato di fatto aggraverebbe la posizione di Louis Dassilva, ma rimandato al mittente dallo stesso indagato e arrestato, che invece ha sempre raccontato di essere in casa quella mattina e di non centrare nulla con l’omicidio di Pierina Paganelli.

Manuela Bianchi è già arrivata in tribunale assieme a Davide Barzan e a Nunzia Barzan, e poco dopo è arrivato anche Louis Dassilva con il cellulare della polizia penitenziaria. “Manuela ci ha detto che lo guarderà negli occhi quando si incontreranno ma non ci ha detto che effetto le farà questo incontro”, ha aggiunto Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane.

Storie Italiane è riuscito a parlare anche con Davide Barzan, che ha spiegato che: “Manuela è serena, risponderà a tutte le domande, non abbiamo problematiche, è molto tranquilla. vediamo se ci sarà questo confronto con Louis Dassilva, lei è pronta, ha detto la verità, confermerà la sua versione. 300 o 500 domande della difesa? Una persona che dice la verità non ha paura di 700 domande. Forse darà altri dettagli, vediamo come andrà l’interrogatorio”.

E ancora: “La nuora di Pierina Paganelli ha deciso finalmente di dire la verità, quei 5 minuti del ritrovamento del cadavere. Manuela è pronta – ha aggiunto – sta bene, è ovviamente tesa perchè ha ancora un forte sentimento con Dassilva. Confermerà la versione del 4 marzo data dinanzi al pubblico ministero e siamo pronti a queste domande, Manuela Bianchi non teme niente, al punto che non vedeva l’ora di presentarsi dinanzi al gip per dire la verità, che è già stata riscontrata. Vediamo cosa accadrà, siamo fiduciosi”.

Nell’aria la tensione è comunque molto elevata visto che vi è la sensazione che alcuni nodi stiano venendo al pettine e quella di oggi sarà appunto una giornata molto importante per arrivare alla vera verità sull’omicidio di Pierina Paganelli dopo tante notizie false, indiscrezioni, rumors e mezze verità. Massimo Lugli si domanda: “La posizione di Manuela può cambiare e aggravarsi? Fino ad oggi lei ha sempre difeso Louis Dassilva.

Come fai a prendere per buona una versione anziché un’altra se non ci sono riscontri?” si domanda ancora. L’udienza sarà estremamente lunga e potrebbe andare avanti fino a domani. “Manuela Bianchi sarà interrogata col paravento per tutelarla e anche per evitare gli sguardi di Louis”, ha concluso l’inviata di Storie Italiane.