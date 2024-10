Un’intercettazione inedita quella pubblicata da Mattino 5 su Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis, marito di Valeria e suo ex amante. Nelle immagini, riprese in commissariato, la donna dice: “Mi spieghi come è possibile quello che è successo?” e lui risponde: “Io sto cercando di pensare a qualunque cosa”. “Voglio che ne esci” dice ancora Manuela, moglie di Giuliano (il figlio della vittima) in un’altra intercettazione.

“Non mi interessa di me, voglio che ne esci” prosegue la donna. Secondo gli ospiti presenti in studio a Mattino 5, dalle parole sembrerebbe che Manuela sappia che Louis sia coinvolto in questa storia: dalle dichiarazioni della donna, inoltre, non si vedrebbe la minima pietà e il minimo dispiacere per quanto accaduto alla suocera, Pierina Paganelli, morta nel condominio di Rimini nell’ottobre di un anno fa. Secondo Roberta Catania, del pool difensivo di Louis, i due si riferirebbero alla relazione e non all’omicidio.

“Mi hanno spogliato di tutto, mi hanno tolto tutto” prosegue ancora Manuela Bianchi nelle immagini, piangendo. Louis, al suo fianco, la conforta: “Che bastar*i. Mi dispiace”. “Non so loro cosa ti diranno ma ho detto così, che in aprile che cominciata la relazione e poi abbiamo continuato a scriverci a volte e che voi mi siete stati molto vicino in questa situazione. Ma non capisco: possono averci anche provato i poliziotti ma mi sembra una cosa diabolica” continua ancora la donna.

“Non riesco a capire chi poteva fare questa cosa qui, chi è dietro questa cosa” dice Louis e lei replica: “Hanno cercato di farmi dire delle cose, non è facile. Non voglio dire delle cose che non sono vere”. Secondo Manuela Bianchi, gli inquirenti avrebbero cercato di farle dire che il corpo che aveva trovato era quello della suocera, Pierina Paganelli.