Quarto Grado ha parlato con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, intervista mandata in onda durante la puntata di ieri sera. Le prime parole della donna sono state sul crollo emotivo della stessa dello scorso 11 febbraio, quando ha visto Louis Dassilva in via del Ciclamino per l’incidente probatorio sulla Cam 3, scoppiando in lacrime: “Il mese di febbraio è già un mese doloroso di per se – dice – ricorre la morte di mia madre per cui è sempre stato un mese particolarmente toccante e la cosa che si stava facendo quel giorno mi toccava tantissimo, non c’è bisogno di nasconderlo, tanto è vero che avevo deciso di stare via tutta la giornata”.

E ancora: “Non volevo vedere Louis, non volevo essere spettatrice di questa cosa perchè mi tocca, penso sia una cosa normale, poi mio padre è stato poco bene e sono dovuta tornare”. Quindi aggiunge: “Sono andata via la mattina alle 9:30, pensavo di stare via tutta la notte e avevo già organizzato con un’amica e invece poi sono tornata in quell’orario e sono andata a casa di mio padre, non sono andata a casa mia, avrei potuto guardare dal mio balcone…”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “NON SPERAVO CHE LOUIS MI SALUTASSE”

Valeria dice che se Manuela avesse solo pensato che Louis avrebbe potuto salutarla significa che si è bruciata il cervello, e la nuora di Pierina Paganelli replica: “Che lei l’abbia pensato mi sembra si sia bruciata il cervello lei, mai ho pensato ad una cosa del genere anche perché ho avuto un’altra occasione per farlo: quando l’hanno arrestato ci hanno fatto incontrare e se volevo potevamo parlare, non abbiamo ne parlato ne ci siamo salutati o abbracciati”.

E ancora: “Speravo che mi salutasse? Assolutamente no, in quel momento stava facendo una cosa molto importante. Il mio pianto era voluto? Non ho mancato di rispetto a nessuno, credo che Valeria Bartolucci esageri tanto, spende parole… potrebbe trattenersi, continua ad alimentare un gossip, basta, arriviamo ai fatti, troviamo la verità, qualunque essa sia: lei lo vuole, lo vuole Louis e tanto più lo vuole tutta la famiglia di Pierina Paganelli”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “NON L’HO MANDATO IN CARCERE IO LOUIS”

E ancora: “Valeria dice che l’ho mandato io in carcere? Sta dicendo una cosa gravissima perché non è vero, a mandarlo in carcere sono state le tante bugie che ha detto lei e forse qualcuno anche lui, non la pensano così, procura e riesame dicono che è totalmente inattendibile questa persona”. Su Louis Dassilva: “L’ho trovato molto sereno e si fa fatica ad essere sereni se dentro hai qualcosa da nascondere, quindi o è bravissimo…”.

Sulle indiscrezioni secondo cui altre persone potrebbero essere sentite sul rapporto fra Louis e la nuora di Pierina Paganelli: “Non ho paura, assolutamente no, io dall’inizio ho sempre detto la verità al sostituto procuratore, non ho nient’altro da aggiungere, ma in ogni caso non può venire fuori niente di nuovo. Se all’inizio alla prima sit potevo essere trattenuta perché sconvolta dall’evento e che venisse fuori questa storia poi ho capito che alla fine dovevo dire le cose com’erano perché non si poteva trattenere niente e alla fine ho detto tutto”.