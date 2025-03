Le indagini riguardanti l’omicidio di Pierina Paganelli potrebbero prendere a breve una piega differente e ne è convinto in particolare il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, classica striscia mattiniera condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Secondo quanto raccolto dallo stesso talk, Manuela Bianchi, indagata da due giorni a queste parte per favoreggiamento dopo l’omicidio della nuora, avrebbe incontrato Louis Dassilva prima di ritrovare appunto il cadavere della povera donna. L’inviato di Mattino 5, Emanuele Canta, attribuisce la sua esclusiva a “fonti accreditate e verificate”, di conseguenza si dice certo di quanto svelato stamane in diretta tv.

Omicidio Pierina Paganelli, fioccano colpi di scena nell'inchiesta/ Procura: Manuela incontrò Louis in garage

Nel corso dell’interrogatorio di ieri di 13 ore, Manuela Bianchi avrebbe quindi confessato questo contatto, e ciò potrebbe spiegare i famosi 4 minuti di buco fra l’arrivo della donna in auto nel garage, il ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli, e la risalita del condominio per chiedere aiuto. In quel lasso di tempo di circa 240 secondi Manuela Bianchi, secondo il programma Mediaset, avrebbe appunto incontrato Louis Dassilva, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto.

Pierina Paganelli, 13 ore di interrogatorio per Manuela Bianchi/ Barzan: "È serena, ha dato la sua versione"

PIERINA PAGANELLI, SI AGGRAVA LA POSIZIONE DI LOUIS?

Il 35enne senegalese, in carcere dallo scorso mese di luglio con l’accusa dell’omicidio di Pierina Paganelli, potrebbe aver anticipato a Manuela Bianchi ciò che avrebbe trovato aprendo la porta tagliafuoco, appunto, il corpo della povera 79enne, trucidata con ben 29 coltellate. Se tale versione venisse confermata, si aggraverebbe ulteriormente la posizione di Louis Dassilva, visto che agli inquirenti ha fornito una ricostruzione differente di quella mattina, spiegando sempre di essere stato in casa quando hanno rivenuto il cadavere di Pierina Paganelli.

Pierina Paganelli/ Manuela Bianchi ha incontrato Louis dopo l'omicidio? “La Procura lo sospetta”

Ovviamente non semplice anche la posizione di Manuela Bianchi, che avrebbe probabilmente coperto l’uomo in quanto accecata dall’amore nei suoi confronti. Tale esclusiva di Mattino Cinque News, infine, spiegherebbe anche il dialogo “sospetto” in questura fra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, mai chiarito fino in fondo: Manuela, una volta sentita dopo il ritrovamento del cadavere, si diceva convinta che lei e l’amante sarebbero stati arrestati.