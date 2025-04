Storie Italiane torna sul caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa ad ottobre del 2023, con le telecamere che inquadrano Manuela Bianchi mentre trasloca dalla sua abitazione in via del Ciclamino, chiudendo definitivamente un capitolo doloroso della sua vita: “La cosa che mi ha fatto più male buttare è stata la mia vita, l’ho proprio buttata, perchè? Lo sapete tutti, non posso rispondere meglio di così, C’è una separazione, devo lasciare la mia casa, mia suocera non c’è più, peggio di così”.

“Tornando indietro rifarei tutto? Quando ho fatto quello che ho fatto non potevo minimamente immaginare come sarebbero andate le cose, mi sarei comportata diversamente. E’ una vicenda triste dall’inizio alla fine a tutto tondo e includo anche tutto il terzo piano”. Ovviamente non si può non comprendere le parole di Manuela Bianchi, che nel giro di un anno e mezzo, come spiegato da lei, ha perso tutto, a cominciare dalla morte della suocera, Pierina Paganelli, con cui era in conflitto nell’ultimo periodo ma per cui ovviamente non aveva previsto una fine così crudele.

PIERINA PAGANELLI, L’ULTIMO ANNO DI VITA DI MANUELA BIANCHI

Manuela Bianchi ha poi speso parte della sua vita con una persona che credeva un buono ma che al momento risulta essere indagato ed arrestato per omicidio volontario, appunto Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere dal luglio del 2024, unico indiziato per questo efferato delitto. Ha infine distrutto il suo matrimonio, che probabilmente era finito da tempo viste le indiscrezioni emerse, ma che si è concluso in maniera dirompente, con la scoperta di un tradimento praticamente in diretta nazionale, e nel contempo con un omicidio.

Infine c’è la questione, ancora apertissima, dell’incidente a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, vittima molto probabilmente di un tentato omicidio dopo che qualcuno lo ha brutalmente picchiato in strada a maggio dell’anno scorso, mentre si trovava in bicicletta a pochi metri dalla sua abitazione di via del Ciclamino.