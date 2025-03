Oggi è il giorno di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli convocata in Procura a Rimini per un nuovo giro di sit dopo Valeria Bartolucci (moglie dell’unico indagato Louis Dassilva avvalsasi della facoltà di non rispondere in merito all’emersione della telefonata con Katia Sartori, una conversazione di oltre un’ora in cui avrebbe raccontato di aver visto la scena del crimine e suggerito agli assassini come pulire la scena).

Insieme a Manuela Bianchi ci sono il suo avvocato Nunzia Barzan e il consulente criminalista Davide Barzan che la assistono fin dalle prime battute dell’inchiesta sull’omicidio della suocera, avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L’audizione di Manuela Bianchi era inizialmente prevista per la scorsa settimana, ma per non meglio precisate “esigenze investigative” sarebbe slittata di alcuni giorni.

Pierina Paganelli, Manuela Bianchi nuovamente a sit

Secondo le indiscrezioni in arrivo da Rimini, la convocazione di Manuela Bianchi davanti al pm Daniele Paci e al capo della Squadra mobile Marco Masia, in Procura, è stata fissata per le 9:15 di oggi. Con lei l’avvocato Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan, motivo per cui non si esclude che la sua posizione di persona informata sui fatti possa cambiare e virare verso quella di indagata per l’ipotesi di favoreggiamento (questo se non dovesse colmare le lacune della sua versione in merito al ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli).

Stando all’impianto accusatorio a carico di Louis Dassilva, il movente del delitto della 78enne sarebbe legato alla relazione extraconiugale tra l’indagato e proprio la nuora, moglie del figlio Giuliano Saponi. Un rapporto clandestino che l’anziana potrebbe aver scoperto, secondo gli inquirenti, rendendosi elemento scomodo e ostacolo da “neutralizzare” per tutelare gli equilibri familiari dei due amanti e la stessa sopravvivenza del loro rapporto segreto. La mattina del 4 ottobre di 2 anni fa, in base al suo racconto, fu la stessa Manuela Bianchi a scoprire il corpo di Pierina Paganelli nell’area garage del condominio in cui vivevano. Ma il recente audio di Valeria Bartolucci sposterebbe tutto indietro alla notte dell’omicidio, con il potenziale effetto di un completo ribaltamento della storia e delle ipotetiche responsabilità nella vicenda.