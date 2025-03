Arriva il colpo di scena per quanto riguarda il caso di Pierina Paganelli, è arrivata l’ufficialità, Manuela Bianchi, nuora della vittima è indagata per favoreggiamento. Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane, ha raccontato: “La sua posizione poteva cambiare dopo il suo ingresso in procura, indagata per favoreggiamento ma non per omicidio, ma per quei famosi 4 minuti di buio, di buco, per il giorno di ritrovamento.

Ci sono stati 4 minuti fra quando Manuela ha trovato il corpo, troppo tempo, e la chiamata dei soccorsi e stando alle indiscrezioni sembra che Manuela potrebbe aver ammesso che quel giorno vi era Louis al momento del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli”. Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, è stato intervistato da Storie Italiane al suo arrivo in Procura, spiegando: “Vediamo se si tratta di una ipotesi o della verità. Quei 4 minuti? Li può raccontare solo lei. Io sono convinto dell’innocenza di mia sorella. So che c’erano i 4 minuti di buco che erano da chiarire. Lei di quella mattina dell’omicidio di Pierina Paganelli mi ha raccontato lo stesso che ha raccontato alla procura”.

La giornata era iniziata alle ore 9:15 quando era arrivata in procura Manuela Bianchi, nuora della vittima, per essere ascoltata appunto dagli inquirenti. Davide Barzan, consulente della stessa donna, aveva parlato con Storie Italiane, anticipando una possibile indagine verso la sua assistita: “Manuela è serena, – raccontava – sta rispondendo al pm, non è da escluso che possa variare la sua posizione, è convocata anche la sua legale Nunzia Barzan oltre al sottoscritto in qualità di consulente. Potrebbe essere verosimile che al momento Manuela venga ascoltata anche sui famosi 4 minuti della mattina, il ritrovamento del cadavere da parte di Manuela Bianchi”.

E ancora: “Io penso che la procura pensi che Manuela Bianchi abbia incontrato Dassilva nel garage, è una mia ipotesi e dobbiamo vedere se effettivamente è così”. Su una eventuale indagine verso la nuora di Pierina Paganelli aveva aggiunto: “Ovviamente sarà sempre a tutela dell’indagata, vedremo se sarà così ma lei è sempre serena, ha sempre detto la verità. Vediamo se il pm voglia azionare o meno l’azione penale verso la Bianchi.

“Escludiamo che nella Sit le chiederanno di quest’audio di Valeria Bartolucci che non ha alcuna valenza investigativa”, con riferimento alla famosa chiacchierata della moglie di Louis Dassilva all’amica criminologa, in merito a quello che sarebbe accaduto la notte dell’omicidio della povera Pierina Paganelli.

Ma quanto tempo ci vorrà affinché Manuela Bianchi esca? Secondo l’inviata di Storie Italiane il confronto potrebbe essere molto lungo: “Sarà sicuramente un confronto di alcune ore, vedremo se le sit si interromperanno o meno, e se succederà vorrà dire che sarà sottoposta a interrogatorio e a quel punto vorrà dire che sarà indagata. Ricordiamo che l’indagine è sempre a tutela dell’indagato”. Nuovi colpi di scena quindi in merito all’omicidio di Pierina Paganelli, il giallo di via del Ciclamino a Rimini continua a registrare novità, ricordiamo, Manuela Bianchi ufficialmente indagata.