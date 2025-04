Storie Italiane apre anche oggi con il caso di Pierina Paganelli e gli ultimi risvolti derivanti dall’incidente probatorio su Manuela Bianchi, che ha cristallizzato le parole rese durante l’interrogatorio del 4 marzo, aggiungendo ulteriori dettagli.

Il focus di oggi è stato sul terribile incidente accaduto a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, considerato ormai un tentato omicidio. Manuela Bianchi ha pensato che l’evento fosse collegato a Louis Dassilva, ammette nell’interrogatorio, di conseguenza ha subito avuto dei sospetti circa quell’incidente del marito avvenuto a maggio, cinque mesi prima l’omicidio della suocera.

Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, aggiunge sull’incidente a Giuliano: “La nostra nomina è propria per fare chiarezza fra l’incidente e l’omicidio, lo ribadiamo da tempo che i due eventi sono collegati fra di loro e anche Manuela durante l’incidente probatorio ha collegato i due eventi”.

Il tentato omicidio di Giuliano è stato commentato così da Monica Lunedei, avvocato dello stesso figlio di Pierina Paganelli: “Istintivamente abbiamo messo subito tutti in relazione i due eventi: quando ci siamo resi conto il 4 ottobre della morte della donna, abbiamo subito collegato i due eventi per gravità, questione famigliare e la limitatissima area geografico in cui si erano svolti due eventi così tragici. E’ stato anche l’istinto della signora Manuela che si era rivolto al nostro studio per chiedere assistenza dopo quanto accaduto al marito”.

“Oggi la situazione è diversa rispetto a maggio 2023 e rileggendo i fatti le paure della nuora di Pierina Paganelli acquistano un altro significato. Lei ci faceva delle domande per cercare di escludere il coinvolgimento dell’amante oggi acquistano una realtà diversa, sono le stesse domande che ha rivolto ai famigliari e agli inquirenti, come ad esempio se qualcuno potesse uscire da via del Ciclamino senza essere visto le telecamere”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “MANUELA VOLEVA CAPIRE COSA FOSSE SUCCESSO A GIULIANO”

L’avvocato ha proseguito: “Lui essendo un ex militare aveva grandissima attenzione alle telecamere in ogni luogo in cui si recava. Chiedi ai medici e alla famiglia se possa essersi trattato di un’aggressione ma noi al tempo non conoscevamo l’identità di Dassilva, e la signora Bianchi l’avrebbe protetta ancora a lungo. La relazione era nota ma non si conosceva l’identità”. Sull’incidente probatorio: “Noi eravamo presenti in aula e molte delle nostre risposte sono state domande dei nostri difensori”.

La nuora di Pierina Paganelli a riguardo ricorda di aver ricevuto una telefonata alle 7:45, di essere poi andata in ospedale a Cesena e di aver avuto i primi sospetti che qualcuno sapeva della sua relazione extraconiugale. Giuliano, una volta che si è svegliato, aveva dimenticato tutte le recenti problematiche con Manuela Bianchi, avendo perso la memoria dell’ultimo mese.

“Questa donna profondamente innamorata di Louis Dassilva – aggiunge l’avvocato – è riuscita in qualche modo ad escludere quel timore verso l’amante, quell’istinto che le aveva suggerito un timore poi è stato messo a tacere dall’amore che li legava.

In quel momento si parlava solo del marito ed era più semplice accantonare i sospetti e rispondersi che quell’uomo non era capace di un gesto così atroce. Questi timori si sono fatti risentire, da quanto abbiamo preso dalle parole della signora Bianchi, nel momento in cui dopo le divergenze intercorse con la suocera, anche la suocera viene colpita in modo così brutale, poi ce l’ha spiegato la signora Bianchi”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “MANUELA HA FATTO UN PERCORSO PER SCOPRIRE LA VERITA’”

Barzan aggiunge, per fare chiarezza: “Manuela ha avuto una condotta per scoprire la verità. Lei si è rivolta all’avvocato Lunedei per fare chiarezza sull’incidente di Giuliano, sporgendo quindi querela per lesioni colpose.

Lei voleva scoprire chi aveva fatto del male a suo marito, e ne aveva parlato in ospedale a Rimini con il fratello. Lei voleva capire se vi fosse qualche telecamera su via del Ciclamino. Poi fa una correlazione fra una forte litigata avuta con Giuliano, il 19 aprile e il nervosismo di Louis: dopo questo accadimento succede il tentato omicidio”.

L’avvocato Lunedei aggiunge: “Noi avevamo ipotizzato inizialmente l’evento stradale, visto che era una persona ben voluta da tutti, non c’erano elementi per indicizzare la situazione verso altro, mentre oggi la situazione è diversa”. La nuora di Pierina Paganelli durante l’interrogatorio racconta di aver chiesto ai medici se si fosse trattata di un’aggressione quella subita dal marito: “Ho avuto paura potesse essere stato Louis, che conosceva gli orari di lavoro di mio marito: il pensiero mi veniva ma non volevo crederci”.

PIERINA PAGANELLI, E LE PAROLE DI MANUELA BIANCHI TARDIVE

Restano comunque i dubbi nello studio, perchè Manuela Bianchi ha parlato così tardivamente? Secondo Eleonora Daniele la nuora di Pierina Paganelli aveva paura dopo le minacce di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, nei suoi confronti e della figlia. “Manuela ha avuto una forte reticenza prima per l’amore che provava per Dassilva, poi con un percorso verso la verità ha raggiunto la consapevolezza per tutelare se e la figlia, ha quindi detto la verità sulla mattina del 4 ottobre 2023″.

“Le dichiarazioni di Manuela – prosegue Barzan – a dire del pm, sono lineare e mai contraddittorie, oltre ad essere già state confermate. Nella richiesta di incidente probatorio – aggiunge Barzan – si legge che Manuela potrebbe cambiare versione per le minacce, e viene quindi chiesto di fissare le sue parole in incidente probatorio. Ricordiamo che Valeria Bartolucci è stata indagata ed era stata richiesta una misura cautelare non accolta dal gip”.

L’avvocato Lunedei conferma: “Manuela nell’interrogatorio esprime in maniera genuina la paura dopo aver detto la verità sul 4 ottobre 2023, temendo per l’incolumità della figlia. In aula siamo riusciti a ricreare un clima di serenità per mettere questa donna nelle condizioni di scaricare il peso e di tradire questo segreto custodito”.