Si parla dell'omicidio di Pierina Paganelli a Storie Italiane con le parole di Manuela Bianchi, la nuora della vittima: ecco che cosa ha detto

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, è stata intervistata ieri dai microfoni di Storie Italiane, raccontando il suo attuale stato d’animo: “Come sto? Questa domanda me l’hanno fatta tantissime volte. Non è un bel periodo, non sto bene, non sto bene fisicamente, non ho più una casa, non ho più una famiglia, vivo in una cucina, in un lettino” (Manuela vive al momento insieme al padre, sempre in via del Ciclamino, ndr). “Non riesco a trovare un lavoro perché la mia faccia la conoscono tutti e per la pubblicità bellissima fatta da persone intelligenti che non riconoscono come una faccia buona.”

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L'avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici”

Quindi ha aggiunto: “Se faccio un esame totale, mi è rimasto molto poco della mia vita. Sono triste, mi sento sola, mia figlia non sta bene, le cose sono cambiate.” Sul suo desiderio, Manuela Bianchi precisa: “Vorrei tornare indietro e non rifare gli sbagli che ho fatto. Con Giuliano le cose, purtroppo, non andavano bene, ma avremmo potuto comportarci diversamente. Avrei potuto non accettare le avance di una persona, nonostante gli abbia voluto un bene dell’anima, ma aveva famiglia e ci dovevo pensare io se non ci aveva pensato lui, e probabilmente non avrei tutto questo odio da parte dell’Italia, di Valeria, non avrei tutta questa paura e probabilmente mia suocera sarebbe ancora viva.”

Omicidio Pierina Paganelli, i figli in aula: "Manuela Bianchi? Manipolatrice"/ Lei: "La mia vita è distrutta"

Quindi Manuela Bianchi ha aggiunto: “Una domanda simile è stata fatta a Valeria e mi ha stupito la sua risposta: ‘Farei sparire Manuela’, ha detto. Ma sono così importante io? C’è tuo marito in carcere, perché non ha detto ‘cancellare gli ultimi due anni’, ‘riavere mio marito’? La sua risposta mi ha stupito veramente tanto, mentre per me è non ricadere negli errori che ho fatto.”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “ECCO COSA MI RIMPROVERO OGGI”

E ancora: “Cosa mi rimprovero oggi? Il fatto di non aver detto subito tutto quello che sapevo, e forse la cosa più grande è stata quella di accettare le avance, cedere, allontanarmi da mio marito per un problema che c’era già fra di noi e poi decidere di iniziare questa relazione. Dopo di che è scoppiato tutto, quindi se dovessi tornare indietro non farei più queste due cose.”

Pierina Paganelli, Manuela in aula per lo stalking di Valeria/ Barzan: "Discuteremo dell'archiviazione"

La nuora di Pierina Paganelli ha proseguito: “Ho vissuto questi due anni che mi son sembrati più di dieci, li ho vissuti pesantemente. La mia dignità è stata stritolata e ho dovuto metterci tutta la forza che avevo, e quando è finita la forza anche l’aiuto dei medici, perché è stata una cosa incredibile.” Sulle minacce di Valeria Bartolucci: “Non sto bene, le cose che Valeria ha detto su di me sono terribili, le conoscete tutti e continua a dirle. Quindi non sono solo cose passate, ma dette in un momento di rabbia; sono cose che pensa veramente e che continua a dire con chiunque parli. Sono cose pesanti non soltanto sulla mia persona, ma su quello che mi vorrebbe fare, e queste sono le cose che mi pesano di più.”



PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “VALERIA DICE CHE MI ASPETTA CON UN PIEDE DI PORCO”

Quindi ha proseguito: “Dice che è con un piede di corpo vicino alla porta, che una volta che mi trovo di spalle a prendere l’ascensore può farmi fuori, che viaggia con un coltello in borsa per squarciarmi la pancia e farmi soffrire lentamente come è morta Pierina, e mi sono chiesta come faccia a saperlo. È arrivata a minacce tipo mafia, come ad esempio l’acido in faccia, così nessuno mi avrebbe più guardato, e poi è arrivata la chicca… niente mi avrebbe fatto soffrire se non il perdere mia figlia”.

“Quindi ha parlato di una bara bianca da un metro e settanta per metterci dentro mia figlia: qui ha raggiunto l’apice, perché se penso che tutto è partito da un tradimento, quindi da una cosa sbagliata… Ma uccidere e tradire, con tutta la sofferenza che tradire può causare (che poi parliamo di un matrimonio aperto, come ha detto lei), stiamo parlando di due cose completamente diverse, due pesi che non sono minimamente paragonabili. Qui ha esagerato, molto di più di quando mi ha messo le mani addosso: questa è la cattiveria che ha dentro.”