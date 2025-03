Si procede serrati verso delle possibili novità sul delitto di Pierina Paganelli con il giudice per le udienze preliminari che nella giornata di domani – martedì 25 marzo 2025 – coinvolgeranno sia Manuela Bianchi, che l’amante (nonché unico vero indagato per la morte, in carcere da parecchi mesi) Louis Dassilva in una contraddittorio che potrebbe rivelarsi fondamentale per dipanare tutti i dubbi rimasti aperti in questi lunghissimi mesi di indagini: solo recentemente – infatti – la nuora di Pierina Paganelli è stata tirata in mezzo nelle indagini con l’ipotesi che potrebbe non aver detto tutto ciò che sa sulla morte dell’anziana signora, nascondendo potenziali dettagli fondamentali per la indagini.

In particolare, secondo gli inquirenti Manuela Bianchi sarebbe stata presente sulla scena dell’omicidio di Pierina Paganelli oppure ne avrebbe avuta una descrizione accurata da parte dell’assassino, tanto da sapere alcuni dettagli – ed in particolare la presenza di un barattolo rotto – che non poteva in nessun modo aver notato nei concitati momenti in cui ha lanciato l’allarme dopo il ritrovamento del corpo: tesi in parte smentite dalla stessa Bianchi e finite al centro di un interrogatorio a Dassilva che ora sfocerà proprio nel nuovo dibattimento.

Presente a Storie Italiane, Davide Barzan – che nel caso di Pierina Paganelli è consigliere di parte per Manuela Bianchi – ha precisato che “l’interrogatorio di Louis è inattendibile perché ha detto di non provare alcun sentimento per la Bianchi anche se i messaggi e le intercettazioni dei mesi precedenti hanno significato tutt’altro dimostrando un sentimento importante”, senza dimenticare che “che ha anche parlato di pratiche voodoo e polverine magiche che utilizzava per fare benefici e malefici” aggravando ulteriormente la sua posizione.

“Per quanto riguarda Manuela – continua il consulente Barzan -, è pronta per domani e non vede l’ora di confrontarsi con il giudice per confermare la sua versione e dire tutta la verità”, sostenendo che “domani sarà giornata importante”; mentre dal conto suo la nuora di Pierina Paganelli – intercettata sempre da Storie Italiane – si è limitata dirsi “tesa” ma al contempo anche “contenta che sia arrivato questo giorno”, sottolineando prima di congedarsi che “non mi spaventa l’idea di vedere Louis in aula e penso che non avrò problemi a vederlo in faccia”.