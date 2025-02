In queste concitate ore nelle quali il caso di Pierina Paganelli è tornato in primissimo piano sulle pagine di cronaca, la trasmissione Pomeriggio 5 è tornata ad occuparsene intercettando – dopo le interviste mattutine alla contendente amorosa Valeria Bartolucci – anche Manuela Bianchi che ha parlato degli ultimissimi sviluppi: l’ultima novità – infatti – ci parla di una convocazione a sorpresa d’urgenza di Valeria in procura per discutere (così è emerso, ma senza conferme ufficiali) di una nuova serie di intercettazioni sul caso Pierina Paganelli sulle quali – ha confermato lei stessa – si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere; mentre pare che presto verranno sentiti anche tutti gli altri protagonisti ormai noti di questa vicenda, a partire dalla Bianchi.

Tralasciando il caso dell’anziana signora di Rimini in sé e prima di arrivare a Manuela Bianchi, è interessante partire dal fatto che a Pomeriggio Valeria Bartolucci ha anche rilasciato alcune nuove dichiarazioni – oltre a ribadire che la convocazione “non riguardava Pierina Paganelli, non riguardava Dassilva e non riguardava la Bianchi, ma riguardava me” – sottolineando che ad oggi “non mi aspetto niente perché l’antifona l’ho capita da un pezzo e anche se non sono d’accordo con la tesi non ci posso far niente”; il tutto limitandosi ad attenersi “alle prove scientifiche” e alla “verità che verrà sicuramente scoperta dalla Procura”.

Tornando ora a Manuela Bianchi, è importante partire dal ricordare che – secondo indiscrezioni di questa mattina – nei prossimi giorni la Procura dovrebbe convocare anche lei e intercettata da Pomeriggio 5 ci ha tenuto a dirsi “tranquilla” e certa del fatto che “se Valeria è stata convocata è sicuramente perché stanno continuando a fare il loro lavoro e verremo chiamati a turno tutti quanti”; mentre di certo dal suo punto di vista c’è che “ho sempre detto la verità e non credo di poter aggiungere qualcos’altro” a quanto già riferito agli inquirenti.

“So quello che ho fatto e quello che non ho fatto – spiega ancora la nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, ai microfoni Mediaset – e loro probabilmente vorranno avere ulteriori informazioni, ma dal conto mio so che non sono né concorrente materiale, né morale“; mentre interpellata sul capello trovato sulla scena non repertato ha spiegato che “non mi preoccupata perché non sono stata io e non ero lì”, così come su Louis Dassilva ha precisato che “non voglio parlare, il suo consiglio è sempre stato quello di tenermi su con il morale e non ha mai detto niente contro nessuna della mia famiglia”.