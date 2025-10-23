A Dentro la notizia si torna sul caso di Pierina Paganelli con le parole di Manuela Bianchi durante l'incidente probatorio: ecco cos'ha raccontato

Dentro la notizia, il talk pomeridiano di Canale 5, ha mandato in onda anche ieri alcuni passaggi molto interessanti dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi in merito all’omicidio di Pierina Paganelli.

Sentita a lungo in aula, la nuora della vittima ha raccontato che, pochi giorni prima della morte della 79enne di Rimini, stava pensando di lasciare Louis Dassilva, di interrompere la relazione extraconiugale con lui. “Io e Louis avevamo deciso di lasciarci a settembre, non mi ricordo il giorno, circa metà settembre, potrei sbagliarmi… ma non era la prima volta, forse il problema era sempre lo stesso. Speravo di uscire da una situazione che non mi piaceva, non volevo essere l’amante e poi avevo molto paura che la cosa si scoprisse.”

E ancora: “Io ero stata chiara con mio marito e la mia congregazione, ero stata chiara sulla mia situazione, mentre la sua situazione era diversa: sua moglie era all’oscuro di tutto e ci potevano essere tante occasioni in cui ci potevano vedere o poteva succedere qualcosa.” E ancora: “Mi ricordo che, durante una di queste tre volte in cui ho pensato di concludere la nostra relazione, gli ho detto che magari qualcuno ci potesse seguire, tipo un investigatore privato, e lì l’avevo preoccupato abbastanza; lui mi aveva chiesto se potesse essere mio marito a farci seguire, ma gli ho detto di no, perché non aveva soldi, mentre la suocera sì, e non sarebbe stata la prima volta, visto che proprio così aveva scoperto la relazione del suo ex marito.”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI: “HO PAURA DI VALERIA”

Manuela Bianchi ha poi parlato di Valeria Bartolucci e della paura vissuta dopo le minacce della moglie di Louis Dassilva, quest’ultimo, ricordiamo, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli: “Sono arrivata al punto di avere veramente paura, una paura folle per la mia vita e quella di mia figlia. Questa situazione ha raggiunto limiti che io non avrei mai creduto, per cui voglio protezione, e per avere protezione avevo bisogno di tirare fuori tutto.”

Quindi Manuela ha svelato di aver ricevuto: “Minacce grandissime, sapete tutti da chi sono arrivate: dalla mia vicina di casa – riferendosi ovviamente a Valeria – ma parlo di minacce pesanti, non l’attacco fisico di strapparmi i capelli e cose di questo genere, ma parole ben più gravi che mi ricordano la mafia e non una persona arrabbiata perché ha scoperto la relazione.”

Quindi ha argomentato: “Tipo sciogliermi nell’acido o sfregiarmi il viso, così Louis non mi avrebbe più guardato; oppure una delle più ‘belle’ in assoluto, prepararmi una bara di un metro e settanta dove metterci dentro mia figlia, una bara bianca. Penso che siamo arrivati al limite del limite – raccontava ancora – e queste cose me le porto avanti da tempo e non reggo più. Voglio che si arrivi veramente alla verità, qualunque essa sia, questo è il vostro lavoro, ma se io potevo dare un aiuto concreto lo potevo dare dicendo la verità.”