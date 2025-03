Durante la puntata di ieri di Quarto Grado il talk di Rete Quattro condotto da Gianlugi Nuzzi ha mandato in onda delle immagini mai viste prima, direttamente dalle telecamere presenti nella sala d’attesa della questura di Rimini. Si riferiscono al 4 ottobre del 2023, il giorno della mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli”.

“La telecamere inquadra Louis Dassilva che esce da una parte, molto probabilmente dopo essere stato sentito dagli inquirenti, per poi abbracciare Manuela Bianchi, seduta mentre attendeva l’amante. I due si abbracciano e lei gli dice: “Nove ore, non ce la faccio più”, ma soprattutto: “Louis sanno tutto, sanno tutto – ripete – non negare”.

Il riferimento è comunque alla lora relazione extraconiugale visto che poi Manuela Bianchi aggiunge: “Hanno chiesto al palazzo, hanno detto che tutti sapevano di noi” e il senegalese replica: “Davvero?”. la nuora di Pierina Paganelli risponde: “Ho chiesto di salvare la tua famiglia, gli ho detto di non… ha detto che questa cosa rimane qua”, facendo chiaramente capire come la loro relazione non sarebbe emersa, cosa che poi evidentemente non si è verificata.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA A LOUIS: “GLI HO DETTO CHE…”

“Io non ci credo che lo sa il resto della palazzina”, commenta Louis Dassilva “io gli ho detto che è stata una cosa di aprile”, replica la nuora di Pierina Paganelli “E che poi dopo siamo rimasti in amicizia e che mi siete stati vicino come famiglia”. E ancora: “Se ti hanno mandato fuori adesso c’è un motivo, sapevano che ero qui”. Louis aggiunge: “Mi dispiace di questo ca**o di casino, l’ho sottovalutato proprio”.

Manuela Bianchi prosegue: “Mi hanno detto che fra noi due i sono più propensa ad avere le prove, mi hanno detto questo adesso”, riferendosi alle prove della relazione extraconiugale. Louis aggiunge: “Io ho le foto ancora”. Poi Manuela Bianchi, parlando di Pierina Paganelli, ha proseguito: “Mi hanno chiesto se tu ce l’avevi con lei e io ho detto nessun problema, solo buongiorno e buonasera, eravamo dei vicini normalissimi, ma è la verità”, per poi ripeterlo altre due volte.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA A LOUIS: “SEI SCESO IERI SERA?”

A quel punto Manuela sembra avere dei dubbi su Louis Dassilva: “Sei sceso ieri sera?”, e lui replica: “Prima di mangiare mi sa”, ma lei ripone ancora la domanda: “Sei sceso prima delle dieci?”, e lui replica: “Prima di mangiare”. Manuela Bianchi chiede: “Dopo che sei stato da noi?” e lui: “Sono andato a prendere il cibo per i gatti, ho incontrato anche Anna”. Manuela aggiunge: “Pure te non sei sceso…”.

Poi Manuela svela un dettaglio che ha raccontato di recente durante l’interrogatorio da cui poi è uscita come indagata per favoreggiamento: “Quando c’era la polizia ho abbracciato Nastas – il vicino di casa Moldavo – perchè non puntassero su di te”. Manuela racconterà durante l’interrogatorio che sarebbe stato Louis a dirle di compiere questo gesto come “depistaggio”.

Poi la nuora di Pierina Paganelli si domanda: “Se non avevano qualcosa – riferito agli inquirenti – non mi hanno proprio lasciata stare, qualcosa avevano, non so cosa”. E ancora: “Io sono qui solo per aspettare, mi hanno portato via tutto e poi mi hanno detto, infilati in macchina. Sono arrivata qui e mi hanno fatta spogliare, mi hanno detto che c’è un’ultima cosa che devono fare con me, non vorrei che fosse questa, questa di farci parlare non so”. Louis quindi domanda: “Lo hanno fatto apposta?” e lei replica: “Ma certo”.