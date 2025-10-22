A Dentro la notizia il focus su Pierina Paganelli, con il video in esclusiva dell'incidente probatorio di Manuela Bianchi: ecco cosa ha detto

A Dentro la notizia ci si è soffermati sul caso di Pierina Paganelli e il talk ha mandato in onda, in esclusiva, le immagini risalenti all’incidente probatorio durante il quale Manuela Bianchi ha raccontato come fosse nato il suo rapporto con Louis Dassilva, unico imputato nel processo per omicidio. “All’incirca, credo a metà gennaio, mi ha chiesto se era possibile vederci. Ci sono stati dei rifiuti, poi ho detto di sì e ci siamo incontrati”.

“Nei primi due incontri ho capito che da parte sua c’era un interesse che non sapevo da dove venisse, poi la terza volta che ci siamo incontrati c’è stato un bacio fra me e lui, esattamente il 4 febbraio 2023. Perché mi ricordo questa data? Glielo dico perché io, nel 2023, quando l’ho baciato, ero già abbastanza presa.” E ancora: “Io percepivo che ci fosse dell’affetto abbastanza profondo da parte sua, che man mano che passavano i giorni aumentava e aumentava per me. A farmi una famiglia mi interessava tanto e la risposta era positiva da parte sua: diceva che sarebbe piaciuto anche a lui avere una famiglia.”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA SU LOUIS: “PARLAVAMO DI FAMIGLIA…”

E ancora: “Mi ricordo che un giorno passeggiavamo sulla riva dell’Ausa; vedendo una casa diroccata con un tetto sfondato, disse che potevamo stare anche lì, perché lui era capace di fare tutto, si sarebbe adattato a fare tutto. ‘Tu hai sempre lavorato come una matta e ce la facciamo io e te e Gloria.’ Ne avevamo parlato insieme, dicendo che sarebbe stato bello avere una famiglia e avere un figlio. Lui un giorno disse che, se io fossi rimasta incinta, sarebbe scoppiato tutto, ma almeno tutto sarebbe venuto alla luce del sole. Io non smetterò mai di dire che è stato l’uomo che ho più amato nella vita, che lo senta bene ovunque sia.”

Infine, ha ricordato il giorno del 4 ottobre 2025, giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli: “Io quella mattina accompagno a scuola mia figlia, la macchina era all’esterno del garage; erano circa le 7:45. Arriviamo a scuola verso le 7:55; prima di ripartire ricevo un messaggio da Louis che mi dice che sua moglie non era in casa e per cui ci saremmo potuti vedere. Torno a casa abbastanza spedita, nel senso che non mi sono fermata a fare niente perché sapevo che ci saremmo visti. Poi ho sceso la rampa, faccio le mie solite manovre, mettendo la macchina in retromarcia, e dal momento che scendo e sto sistemando la macchina, vedo Louis.”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA E IL GIORNO DEL RITROVAMENTO DEL CADAVERE

Poi la nuora di Pierina Paganelli ha continuato: “Stavo scendendo dall’auto, mi sono ritrovata Louis nel mio garage, molto sorpresa e molto contenta, come sempre tutte le volte che lo vedevo. Sono scesa, l’ho abbracciato come sempre, lui ha fatto altrettanto. Gli ho chiesto come stava perché non ci eravamo visti e l’ho visto un po’ più tirato del solito, per quello che lo conosco, insomma. Ho chiesto se fosse successo qualcosa e lui dice che aveva bisogno di parlarmi; mi fa segno con il dito di stare zitta e di stare calma. Ascolto e mi dice che di là, segnando verso la porta tagliafuoco, c’era una signora che era scivolata e che era a terra”.

“C’erano delle cose cadute dalle mani, dei cocci per terra; mi chiede, per favore, di fare quello che mi dice, di cercare di non fare rumore e di andare subito a chiamare il ragazzo del primo piano, il moldavo. Io chiedo cosa stesse succedendo e mi dice che mi avrebbe spiegato, ma nel frattempo, mentre chiudo il garage per andare nella porta tagliafuoco, lui è andato via e non mi ha risposto, passando dalla porta tagliafuoco.”