In seno al processo sulla morte di Pierina Paganelli torna in aula anche Manuela Bianchi: oggi si discuterà sullo stalking di Valeria Bartolucci

È una giornata particolarmente importante per il caso Pierina Paganelli – protagonista, tra gli altri, della diretta di Storie Italiane su Rai 1 – con un doppio processo che si sta tenendo in queste ore a Rimini, da un lato relativamente alle accuse mosse dalla procura nei confronti di Louis Dassilva – ritenuto l’unico responsabile della morte di Pierina Paganelli – e, dall’altro lato, relativamente alla denuncia di stalking presentata da Manuela Bianchi nei confronti di Valeria Bartolucci; rispettivamente moglie e amante (nonché nuora della vittima) di Dassilva.

Pierina Paganelli: il caso a Quarto Grado/ Cos'è successo e ultime novità: Dassilva verso la scarcerazione?

Secondo le denunce presentate da Manuela, infatti, negli anni – specialmente da quando è scoppiato il caso Pierina Paganelli – gli insulti da parte di Valeria Bartolucci sarebbero stati parecchi, talvolta anche gravi, tali da giustificare una denuncia per stalking: fattispecie – quest’ultima – per la quale il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione per la posizione dell’ex amica della ricorrente e proprio oggi – su istanza del dottor Davide Barzan – si discute sull’istanza di opposizione affinché il processo prosegua; mente è atteso il proseguo della seconda denuncia per percosse relativa all’aggressione nei garage di via del ciclamino, luogo in cui morì la stessa Pierina Paganelli.

Omicidio Paganelli, per Louis Dassilva scarcerazione più vicina?/ Cassazione accoglie ricorso: cosa succede

Davide Barzan: “Sul caso Pierina Paganelli, Manuela Bianchi resta persona offesa nonostante le tesi alternative”

Intercettato fuori dal tribunale – assieme alla stessa Manuela Bianchi – il suo legale Barzan ha spiegato che l’assistita “sta bene, è pronta per l’udienza”, ricordando che “la Bartolucci è già aggravata da un 415-bis per diffamazione aggravata, minaccia aggravata e percosse” con “una richiesta cautelare da parte del GIP che poi non è stata applicata” e sulla quale oggi si discuterà della “nostra richiesta di opposizione all’archiviazione” dicendosi “fiducioso nella giustizia”; mentre sul delitto di Pierina Paganelli, Barzan ricorda che “Manuela è persona offesa (..) nonostante vi siano delle ricostruzioni alternative prive di qualsiasi fondamento“.

Delitto di Garlasco/ Moglie Giuseppe Sempio: “Non ci è arrivato un ca*! Prima lo sanno i giornalisti...”

Pochi minuti dopo l’inizio – attorno alle 10 di oggi – dell’udienza di opposizione dell’archiviazione per Bartolucci, però, per ragioni che non sono ancora state chiarite Manuela Bianchi ha abbandonato l’aula accompagnata dal suo legale – appunto, il dottor Barzan – e intervistata dall’inviata di Storie Italiane si è limitata a dire che quella del delitto di Pierina Paganelli e della denuncia per stalking “non è una soap opera“, chiedendo un po’ di riserbo e di essere lasciata in pace.