In seno al processo sulla morte di Pierina Paganelli torna in aula anche Manuela Bianchi: oggi si discuterà sullo stalking di Valeria Bartolucci
È una giornata particolarmente importante per il caso Pierina Paganelli – protagonista, tra gli altri, della diretta di Storie Italiane su Rai 1 – con un doppio processo che si sta tenendo in queste ore a Rimini, da un lato relativamente alle accuse mosse dalla procura nei confronti di Louis Dassilva – ritenuto l’unico responsabile della morte di Pierina Paganelli – e, dall’altro lato, relativamente alla denuncia di stalking presentata da Manuela Bianchi nei confronti di Valeria Bartolucci; rispettivamente moglie e amante (nonché nuora della vittima) di Dassilva.
Secondo le denunce presentate da Manuela, infatti, negli anni – specialmente da quando è scoppiato il caso Pierina Paganelli – gli insulti da parte di Valeria Bartolucci sarebbero stati parecchi, talvolta anche gravi, tali da giustificare una denuncia per stalking: fattispecie – quest’ultima – per la quale il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione per la posizione dell’ex amica della ricorrente e proprio oggi – su istanza del dottor Davide Barzan – si discute sull’istanza di opposizione affinché il processo prosegua; mente è atteso il proseguo della seconda denuncia per percosse relativa all’aggressione nei garage di via del ciclamino, luogo in cui morì la stessa Pierina Paganelli.
Davide Barzan: “Sul caso Pierina Paganelli, Manuela Bianchi resta persona offesa nonostante le tesi alternative”
Intercettato fuori dal tribunale – assieme alla stessa Manuela Bianchi – il suo legale Barzan ha spiegato che l’assistita “sta bene, è pronta per l’udienza”, ricordando che “la Bartolucci è già aggravata da un 415-bis per diffamazione aggravata, minaccia aggravata e percosse” con “una richiesta cautelare da parte del GIP che poi non è stata applicata” e sulla quale oggi si discuterà della “nostra richiesta di opposizione all’archiviazione” dicendosi “fiducioso nella giustizia”; mentre sul delitto di Pierina Paganelli, Barzan ricorda che “Manuela è persona offesa (..) nonostante vi siano delle ricostruzioni alternative prive di qualsiasi fondamento“.
Pochi minuti dopo l’inizio – attorno alle 10 di oggi – dell’udienza di opposizione dell’archiviazione per Bartolucci, però, per ragioni che non sono ancora state chiarite Manuela Bianchi ha abbandonato l’aula accompagnata dal suo legale – appunto, il dottor Barzan – e intervistata dall’inviata di Storie Italiane si è limitata a dire che quella del delitto di Pierina Paganelli e della denuncia per stalking “non è una soap opera“, chiedendo un po’ di riserbo e di essere lasciata in pace.