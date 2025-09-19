Il giallo di Pierina Paganelli ad Ore 14 Sera con i dubbi sollevati da Roberta Bruzzone e Milo Infante in merito all'azione omicidiaria di Louis

Durante la puntata di ieri di Ore 14 Sera ci si è soffermati sul giallo di Pierina Paganelli. Milo Infante, il conduttore, fa anche notare un dettaglio interessante, ovvero, il fatto che l’omicidio – per cui ricordiamo è imputato e arrestato Louis Dassilva – sarebbe stato commesso in soli 3 minuti: “Abbiamo affrontato un caso in cui l’omicidio, quello di Chiara Poggi, avviene sostanzialmente in 23 minuti. Qui parliamo di un omicidio che dovrebbe essere commesso in meno di 3 minuti”.

Pierina Paganelli/ Valeria: “Manuela Bianchi non la perdonerò mai, senza di lei Louis sarebbe libero”

Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, replica: “Forse anche meno”, ricordando che: “Sappiamo che lui sapesse l’orario preciso… non è emerso agli atti che conoscesse con precisione millimetrica questi orari. Poi arriviamo all’eventuale premeditazione, perché se non sai esattamente a che ora finisce l’adunanza non puoi premeditare un omicidio”.

Pierina Paganelli/ Giuliano: “Valeria? Persona che apprezzo poco, non mi ha mai detto una parola”

PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: “L’UNICA COSA CHE LOUIS SAPEVA…”

Secondo la Bruzzone, criminologa e consulente di Louis Dassilva, “L’unica cosa che lui sapeva per certo è che quella sera Pierina si stava muovendo da sola, perché quando lui va a casa della Bianchi sa che la nipote non sta bene”.

Milo Infante fa inoltre notare un’altra anomalia, ovvero, che non vi sono prove, dna, impronte digitali che collochino Louis Dassilva sulla scena del crimine “L’assassino ha operato in maniera protetta – spiega la Bruzzone – le modalità con cui purtroppo si è proceduto sulla scena lasciano alquanto a desiderare. Sarà oggetto della mia consulenza, quindi non voglio anticiparvi più di tanto, però diciamo delle criticità… ci lamentiamo molto di Garlasco, che è successo comunque 18 anni fa. Ti assicuro che l’inchiesta sulla scena del crimine questa volta qui non è che sia stata proprio esattamente la migliore possibile, sotto numerosi profili”.



Pierina Paganelli/ Giuliano Saponi: "Credo che chi mi ha investito è il killer di mia mamma"

PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: “UNA FATALITA’ QUANDO CADE LA CAM 3…”

Quindi aggiunge, facendo notare un’anomalia: “Fatalità, il giorno in cui arriva la preliminare della perizia sulla CAM 3 che esclude Dassilva, lo stesso giorno in qualche modo la Bianchi trova la memoria o trova la volontà di chiarire la sua posizione, dopo che chiaramente è stata formalmente indagata per favoreggiamento”. La dottoressa Roberta Bruzzone si è quindi soffermata sull’alibi di Louis Dassilva che secondo la moglie, era al suo fianco la sera dell’omicidio, poco dopo le ore 22:10: “Un passaggio importante: Valeria non riferisce questa circostanza nelle prime SIT perché non la ricorda, se ci fosse stata una preordinazione nello stabilire un alibi…”.

Come a dire, avrebbe messo subito le mani avanti per creare un alibi al marito ma invece non lo fece. Quindi ha concluso: “Il problema è che dei tre scenari che ci ipotizziamo davanti, e cioè ‘l’ho fatto per schivare l’accusa di favoreggiamento’, ‘l’ho fatto per vendicarmi’, ‘l’ho fatto per coprire qualcuno’, l’unico che forse ha statisticamente una rilevanza è l’ultimo che abbiamo detto”. Vedremo quindi se si riuscirà a dimostrare a processo che Louis Dassilva abbia realmente ucciso Pierina Paganelli. Non sarà affatto semplice.