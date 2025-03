Apertura di Storie Italiane dedicata al giallo di Pierina Paganelli dopo le ultime notizie emerse nelle scorse ore. Oggi proseguirà l’incidente probatorio su Manuela Bianchi, che continuerà quindi a cristallizzare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio lo scorso 4 marzo. Louis Dassilva e la sua ex amante sono già arrivati in tribunale e con loro anche il GIP Cantarini, colui che sta interrogando Manuela in questi giorni.

Pierina Paganelli, Ezio Denti accuse choc/ "Fratelli Bianchi, Dassilva e Bartolucci grandi attori"

L’indagato avrebbe chiesto dei riti vodoo subito dopo l’omicidio di Pierina, nei confronti degli inquirenti, forse comprendendo di essere fra i sospettati: “Non risultano riti vodoo contro i giornalisti”, aggiunge Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane.

Fra le indiscrezioni emerse dall’incidente probatorio di ieri, anche la questione dei barattoli di vetro trovati per terra, ma anche le indicazioni di Louis a Manuela Bianchi sulla mattina del 4 ottobre 2023, giorno del ritrovamento del cadavere, come ad esempio la richiesta di andare a chiamare il vicino di casa moldavo per poi abbracciarlo: “Non abbracciare me di modo da sviare tutti i sospetti dal loro rapporto”, aggiunge sempre Monica Arcadio.

Pierina Paganelli, Manuela Bianchi "tradisce" Louis Dassilva e vuota il sacco/ Lui rifiuta confronto in aula

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “MANUELA BIANCHI E’ SERENA”

“Colpisce l’intreccio dei rapporti umani – commenta l’avvocato De Rensis – ho sempre l’immagine di quelle 4 persone sedute ad un tavolo a parlare, e adesso rivederli così è effettivamente singolare. L’indagine chiariranno questi aspetti”. Manuela Bianchi è apparsa un po’ provata dopo la seduta di ieri, a differenza invece della prima sera quando aveva fatto un sorriso ai giornalisti.

Evidentemente queste lunghe sedute stanno iniziando a farsi sentire ma Davide Barzan descrive comunque una persona serena: “E’ serena Manuela – racconta stamane il consulente alle telecamere di Storie Italiane – pronta a questa giornata impegnativa, confermerà ancora.

Pierina Paganelli, chi ha trovato il cadavere in via del Ciclamino?/ Dubbi sulle versioni di Louis e Manuela

Parleremo alla fine dell’incidente probatorio, noi siamo soddisfatti, Manuela ha reso dichiarazioni lineare e coerenti anche a dire del pubblico ministero.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN SU MANUELA BIANCHI: “ERA PRONTA AL CONFRONTO CON LOUIS”

E ancora: “Lei si è detta disponibile al confronto con Louis quindi ci ha sorpreso che lui ha deciso di non fare il confronto. Manuela ha detto tutto – ha aggiunto – il percorso verso la verità su Pierina Paganelli è sempre importante. Ieri è stata una udienza probatorio, la verità è entrata nell’incidente probatorio, quindi quando questo avviene è stato emozionante, è stata un’udienza emozionante.

Oggi l’incidente probatorio verterà sulle intercettazioni della sala della questura mentre ieri ci siamo soffermati sul ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli del 4 ottobre 2023. Siamo felici, Pierina merita giustizia e bisogna arrivare a fare giustizia”.

Infine sui riti voodoo: “Siamo rimasti sorpresi ma perché una persona innocente come si definisce lui, dovrebbe fare dei riti voodoo verso il pubblico ministero e verso gli agenti della mobile, se una persona è innocente non li fa. Poi si definisce cattolico e cristiano Dassilva quindi ci sono un po’ di contraddizioni. Manuela ha sempre ritenuto Dassilva un cattolico praticante ed effettivamente non era a conoscenza”.

PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “SIAMO MOLTO CONTENTI”

Davide Barzan aggiunge: “Siamo molto contenti di come sono andate le due giornate, oggi ci aspettiamo un’altra giornata importante in cui andremo a cristallizzare le intercettazioni in questura. La nuora di Pierina Paganelli è tranquillissima, ha risposto in maniera molto lineare. Ieri è stata una giornata molto emozionante – ribadisce – quando la verità entra nelle aule di giustizia è qualcosa di bello”.

Di nuovo sul confronto con Dassilva: “Manuela era disposta al confronto, poi la difesa di Louis ha ritenuto di non dover fare il confronto, poi il GIP ha ascoltato Dassilva il quale si è rifiutato al confronto. La difesa di Dassilva dice che si è rifiutata perché non ha gli atti completi? Anche noi non li abbiamo, comunque è una loro scelta che rispetto. Io voglio comunque analizzare l’unico elemento oggettivo ovvero che Dassilva ha rifiutato il confronto”.

Sulla mattinata del 4 ottobre 2023: “Manuela ha fornito dei dettagli sul cadavere, speriamo di essere a buon punto in merito alla verità. Perché Louis era in garage quella mattina? Dovrebbe rispondere lui”. Monica Arcadio aggiunge: “Noi sappiamo che nelle mani degli inquirenti c’è molto altro, che sicuramente uscirà a breve“.